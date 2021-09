By

Continua a riscuotere grande successo Matrimonio a Prima Vista, caratterizzato da nozze (vere) celebrate al “buio” tra futuri coniugi

Le coppie di “Matrimonio a prima vista” continuano a destare grande curiosità. Sia quelle che divorziano dopo le cinque settimane di prova, sia quelle che scelgono di rimanere insieme, provando a formare una coppia stabile. Ma curiosità destano anche quelle coppie che divorziano, quando ognuno poi riprende la propria strada.

Il pubblico si chiede che fine abbiano fatto i protagonisti, e se hanno poi ripreso a frequentarsi, o magari chissà, si sono pentiti della loro scelta. Tra le tante coppie che invece si sono formate, una che ha destato molta curiosità è quella composta da Andrea Pagano e Alessandra Raza. I due si sono sposati “al buio” all’interno del programma, dopo che un complicato algoritmo aveva “deciso” che la combinazione tra le loro caratteristiche e personalità poteva funzionare.

Matrimonio a prima vista: perché una delle coppie più amate ha divorziato?

Ecco perché i due si sono affidati al programma per trovare l’anima gemella. La speranza era che il calcolo della reciproca compatibilità potesse avere successo. Se nella teoria la loro unione poteva essere perfetta, nella realtà le cose poi possono andare diversamente. E nemmeno questa volta i pessimisti sono stati smentiti: perché dopo le nozze (vere) celebrate in pompa magna con tanto di amici, parenti e ricevimento, i due hanno deciso di lasciarsi: o per meglio dire di divorziare.

Eppure il pubblico aveva sempre tifato per loro. Da notare che tra i due è stato Andrea a spingere per l’addio, mentre Alessandra Raza aveva insistito per dare a entrambi un’altra possibilità. Niente da fare, visto che la decisione dello sposo è stata irrevocabile. Ora lui prosegue la sua attività di avvocato, mentre lei è tornata a Brescia, città nella quale viveva prima del matrimonio.