Malore per la star di Harry Potter: trasportato d’urgenza in ospedale

La star di Harry Potter è stata colpita da un malore durante un importante evento sportivo, trascinata d’urgenza in ospedale.

Harry Potter è una delle saghe più famose al mondo. Nata dalla penna J.K. Rowling, qualche tempo dopo la pubblicazione dei primi volumi è stato subito trasformato in una saga cinematografica e i bambini scelti all’epoca per interpretare i personaggi più magici di sempre, oggi sono delle vere e proprie star.

Il pubblico di tutto il mondo li ama e li segue e li supporta in ogni loro progetto. Basti pensare anche soltanto ad Emma Watson, interprete di Hermione, che oltre ad essere molto attiva nel sociale è stata anche un volto Disney. E’ comprensibile, dunque, l’affezione che il pubblico prova nei loro confronti. Per questo motivo non è appena venuto a conoscenza del malore che ha colpito uno dei protagonisti della saga si è subito preoccupata per lei.

La star di Harry Potter ha avuto un malore e nelle scorse ore è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Harry Potter, la star dei film colpita da un malore: come sta ora

La star Harry Potter stava prendendo parte al Celebrity Match della Ryder Cup di golf in Wisconsin, quando improvvisamente è stata colpita da un malore. In maniera immediata l’hanno subito raggiunta i green che l’hanno immediatamente portata in ospedale. Purtroppo però non si sono affatto sbilanciati sulle sue condizioni di salute e non sappiamo rivelarvi che cosa gli sia successo.

In quanto gli addetti del settore sono stati molto riservati, probabilmente anche per suo valore, nel divulgare notizie su quanto accaduto poco prima. L’unica cosa che hanno rivelato è che Tom Felton, Draco Malfoy in Harry Potter, quando è stato soccorso dai green era cosciente.

Tom Felton è un grande appassionato di sport. Tant’è che aveva preso di buon grado l’idea di poter prendere parte all’evento. In quanto non aveva soltanto presenziato in veste di ospite, ma aveva giocato attivamente contro i campioni di golf. Ad un tratto però qualcosa è andato storto e l’attore di Draco Malfoy si è sentito male.

Gli operatori sanitari hanno subito raggiunto l’attore e gli hanno prestato soccorso trasportandolo in ospedale, ma da quel momento in poi non hanno dato alcuni aggiornamenti sulla sua situazione, ma si presume che ora Tom stia bene, ma per averne l’ufficialità non ci resta attendere ulteriori conferme, magari ufficiali date dall’attore in prima persona, visto che i suoi fedeli sostenitori sono in pensiero per lui e per la sua persona.