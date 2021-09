Royal Family: la Duchessa di Sussex, Meghan Markle, si è messa in mostra per un curioso particolare. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Meghan Markle continua a far parlare di sé. Ogni volta che la Duchessa di Sussex rilascia una dichiarazione o partecipa ad un evento, sistematicamente il suo nome finisce su tutti i tabloid britannici. E non solo, l’ex attrice statunitense è continuamente uno dei nomi più cliccati del web. Le sue foto sono tra quelle più scaricate.

Da quando Meghan ed Harry hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna, oltre ad aver avuto problemi familiari, hanno attirato l’attenzione ancora di più rispetto al passato. Dall’inizio del 2020, infatti, la coppia ha deciso di trasferirsi in Canada a seguito dei malumori di Meghan Markle durante la permanenza nella residenza reale nel Regno Unito.

L’ex protagonista di Suits ha addirittura pensato di togliersi la vita, un atto estremo che fortunatamente non è mai avvenuto. Oggi i Duchi di Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente in California. La loro villa si trova a Montecito, una zona residenziale della Contea di Santa Barbara nella quale vivono molte persone dello spettacolo.

Negli ultimi giorni, Meghan Markle ha acceso su di sé le luci dei riflettori grazie ad un servizio fotografico. Un settimanale statunitense ha deciso di mettere lei e suo marito in copertina. C’è un particolare che ha attirato l’attenzione dei lettori più attenti. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché Meghan Markle è di nuovo al centro delle attenzioni di tutti i tabloid inglesi.

Meghan Markle, un look da 450 mila euro

Meghan Markle e suo marito Harry sono sulla prima pagina dell’ultima edizione di Time, un settimanale statunitense nato nel 1923. Questa rivista è la più diffusa al mondo grazie ai suoi 26 milioni di lettori, 20 dei quali negli Stati Uniti d’America. Time è noto anche per la nomina della Persona dell’Anno. Nel 2020 hanno vinto questo prestigioso premio Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti d’America, la sua vice, Kamala Harris.

I Duchi di Sussex sono finiti in copertina perché sono stati inseriti dal settimanale statunitense nei cento personaggi più influenti dell’anno. La copertina immortala la coppia, ma c’è un particolare che i più attenti hanno notato immediatamente. Un dettaglio che riguarda Diana Spencer, la madre di Harry, tragicamente scomparsa in un incidente stradale il 31 agosto 1997, a Parigi.

Meghan ha indossato l’orologio che apparteneva a Lady Diana, un Cartier dal valore di 23 mila sterline. Aveva anche un paio di orecchini disegnati da Jennifer Meyer, dal valore di tremila euro, un braccialetto Cartier da quasi settemila euro (un regalo di Harry) ed un anello rosa Shiffon, simbolo della crescita del movimento femminista.

Il prezioso più importante è l’anello di fidanzamento, dal valore di circa 350 mila sterline. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’ex attrice statunitense ha indossato gioielli dal valore di circa 450 mila sterline. Questa cifra ha fatto discutere molto, sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti d’America. In molti hanno puntato il dito nei confronti di Meghan, colpevole di aver ostentato troppo lusso.

Il linguaggio del corpo di Meghan

La copertina di Time ha dato vita ad un dibattito molto fitto nel web. Da una parte quelli che hanno apprezzato l’abbigliamento di Meghan Markle, che ha indossato l’orologio Cartier di Diana Spencer, la madre di suo marito Harry. Dall’altra parte coloro i quali hanno considerato esagerato tutto quel lusso sfoggiato nella foto in copertina.

Le foto sono state scattate da Pari Dukovic. Secondo alcuni esperti di lingueggio del corpo, l’ex protagonista di Suits avrebbe puntato tutto sull’atteggiamento e sul look. Ha preferito indossare i pantaloni e non un abito elegante. Il suo outfit è stato studiato da due stylist hollywoodiane, Clare e Nina Hallwroth.

Queste due esperte hanno vestito in passato personaggi del calibro di Jennifer Aniston e Brad Pitt. L’ex protagonista di Suits indossa una camicia bianca, che si abbina perfettamente al pantalone. I capelli sono sciolti e arricchiti da extension. Nelle altre due foto del servizio, la coppia veste in verde scuro.

In questi due scatti, l’ex attrice statunitense indossa un dolcevita e un cappotto verde. In tanti hanno sottolineato che Harry è sempre in secondo piano, come se fosse una figura complementare all’interno della foto. Di sicuro, Meghan Markle è la protagonista assoluta del servizio di Time.