La medicina cinese ha rivelato il motivo per cui i brufoli spuntano in un certo punto del tuo viso. Ecco il perché

Il brufolo è uno sfogo del proprio corpo che può causare problemi di autostima e insicurezza.

Sicuramente ti sarà capitato di averne uno proprio prima di un appuntamento o evento importante. Non ti preoccupare, succede a tutti!

Ricordati che il corpo è tuo amico e cerca di parlarti in modo strano per farti capire che qualcosa non va.

Non odiarti per questo motivo, ma cerca anzi di collaborare con lui.

Per aiutarti, la medicina cinese ha rivelato quale sia il motivo per cui i foruncoli spuntino proprio in determinate parti del viso.

Ecco che interveniamo noi per scoprirle insieme

Brufoli miei, fatevi largo!

Prima di tutto, ricordiamo che per evitare un’abbondanza di brufoli è necessario bere almeno un litro e mezzo di acqua e evitare alimenti con tanti zuccheri e grassi.

Detto ciò, partiamo!

Fronte e attaccatura dei capelli

Problema interno: Questa parte del tuo viso è collegata all’apparato digerente e significa che stai avendo un’alimentazione sbagliata.

Latticini, cibi di conservanti e un accumulo di carboidrati possono favorire il peggioramento dell’acne.

Cosa fare: ti consigliamo di avere un diario alimentare: se noti di aver mangiato spesso cibo spazzatura, cerca di eliminarli per una settimana e opta frutta e verdura.

Problema esterno: anche i capelli risultano un problema per l’insorgenza di brufoli. I capelli contengono siliconi e oli che entrando a contatto con la pelle ostruiscono i pori e si creano degli sfoghi.

Cosa fare: la mattina cerca di detergere il viso con un cleanser antibatterico, aiutandoti anche con un apparecchio che sfrutta la tecnologia sonica pulendo in profondità.

Dopo, tampona la fronte con un asciugamano pulito.

Prima di andare a letto, invece, applica un olio gel detossinante e, se hai una frangia, fermala in alto con una forcina in modo tale da tenere la fronte libera.

Intorno alle sopracciglia

Problema interno: in questo punto, i brufoli sono collegati ai reni e al fegato. Se bevi spesso alcool e hai un’alimentazione squilibrata, si possono creare delle infiammazioni interne.

Cosa fare: togli l’alcol per qualche giorno e prepara delle centrifughe verdi ogni giorno (meglio se a base di cetriolo, cavolo o spinaci).

La mattina bevi un bicchiere di acqua calda con mezzo limone spremuto. Anche i te e le tisane vanno bene.

Già dopo una settimana noterai dei gran risultati.

Problema esterno: se fai la ceretta in questo punto, o sistemi le sopracciglia con le pinzette o addirittura le hai tinte, stai attenta!

Questi sono tre modi per scatenare l’acne infiammatoria.

Cosa fare: prova ad utilizzare il miele che è un antinfiammatorio e antibatterico naturale. Applicalo sul punto interessato e lascialo in posa per 15 minuti. Essendo molto denso non disidraterà la pelle, ma al contrario la aiuterà.

Se non sei del tutto convinto utilizza prodotti sos antibatterici da applicare spesso durante il giorno.

Guance

Problema interno: sei un fumatore? Questa area è legata ai polmoni e l’uso di sigarette potrebbe portare ad uno sfogo. Inoltre lo smog non aiuta.

Ciò aumenta lo stress ossidativo della pelle, favorendo le infiammazioni.

Cosa fare: gli antiossidanti sono tuoi amici e possono aiutarti. Puoi assumerli per via orale o topica.

Usa sieri antiossidanti abbinati a integratori di zinco che è un forte antinfiammatorio.

Problema esterno: occhio a l’uso eccessivo di make up o una beauty routine sbagliata.

I siliconi e gli oli possono bloccare i pori.

Ti consigliamo di tenere pulito lo schermo del telefono: usandolo in città e con le mani sporche, i batteri prolificano che è una meraviglia.

Cosa fare: lava il viso ogni sera con struccanti senza oli e dimenticoni. Pulisci frequentemente il tuo telefono.

Mascella e mento

Problema interno: si tratta di sbalzi ormonali. Se sei nel periodo premestruale, i brufoli tenderanno ad apparire proprio qui a causa dei livelli scombussolati di estrogeni e testosterone.

Cosa fare: contatta il ginecologo e prova ad informarti sulla pillola anticoncezionale per regolare gli ormoni.

Problema esterno: non toccarti ripetutamente il viso e non grattarti. Rischi di fare un sacco di danni e di infiammare la pelle.

Cosa fare: non toccarti il viso! Cerca di ricordartelo con dei post it e, nel periodo premestruale, fai una maschera peeling e usa detergenti seboregolatori mattina e sera.

Naso

Problema interno: secondo la tradizione cinese, questo punto è collegato al cuore. Sfoghi e rossori del naso sono causati dallo stress.

Cosa fare: cerca di dormire per 8 ore e riposarti. Inoltre fai attività fisiche per bruciare cortisolo e liberarti dello stress.

Puoi anche fare esercizi antistress durante la giornata tramite la respirazione profonda e ritmata.

Problema esterno: sul naso ristagna il sebo quindi è un ottimo habitat per i brufoli.

Cosa fare: usa prodotti a base di acido salicilico o creme astringenti da applicare sulla zona T per 5 minuti.

In alternativa, utilizza lo zolfo che opacizza e lenisce le infiammazioni.