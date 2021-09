Viola come il mare, arriva l’annuncio ufficiale: la prima foto scatena i fan

Viola come il mare è la nuova fiction Mediaset che vedrà protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi: i fan impazziti per la prima foto

Con l’arrivo dell’autunno e con la nuova stagione televisiva di Mediaset e Rai gli amanti delle fiction avranno davvero grande possibilità di scelta. Da “Luce dei tuoi occhi” a “Fino all’ultimo battito”, oppure il più classico “Don Matteo”, le serate degli italiani saranno ricche di sorprese e colpi di scena.

C’è però un’altra fiction che è molto attesa dal pubblico: stiamo parlando di “Viola come il mare”, che vedrà come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Il turco, nonostante la storia d’amore con Diletta Leotta sia ormai naufragata, resta comunque uno degli attori più amati in Italia soprattutto dal pubblico femminile che non vede l’ora di rivederlo all’opera dopo Daydreamer e in attesa di Sandokan.

Con la Chillemi, ex Miss Italia, si è già creata un’ottima intesa in questi giorni e a testimonianza di tutto questo sono arrivate le prime foto della fiction che hanno fatto impazzire di gioia i fan.

LEGGI ANCHE: Fino all’ultimo battito: la scelta più difficile per un padre

Can Yaman e Francesca Chillemi, la prima foto di “Viola come il mare” fa sognare i fan

I due si trovano a Palermo per lavorare insieme al copione e cominciare a girare le prime scene della fiction che probabilmente arriverà sui nostri teleschermi soltanto nel 2022.

Entrambi hanno pubblicato alcune foto sui loro profili social ufficiali. In particolare l’attrice messinese ha scritto su Instagram: “Iniziate le letture dei copioni! Felici di intraprendere questa nuova avventura”.

Come potete vedere dallo scatto, i due sembrano davvero a loro agio e si è già creata una certa complicità sul set. Tanto che entrambi hanno scherzato nei commenti, con Can che ha raccomandato a Francesca di essere puntuale e lei per tutta risposta ha ribattuto: “Bravo cerca di ricordartelo in questi mesi”.

La fiction è ispirata al romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini ed è incentrata sul personaggio di Viola (interpretata da Francesca Chillemi), una giornalista tv romana che, a seguito della morte di una ragazza di buona famiglia scoprirà di possedere qualità speciali per l’investigazione.

LEGGI ANCHE: Mediaset, drastica decisione in arrivo: cambia tutto per i telespettatori

La particolarità di Viola è quella di essere affetta da un raro caso di sinestesia cromo-musicale: la giornalista, infatti, associa suoni e colori alle persone, che quindi le appaiono variopinte e accompagnate come da una colonna musicale. Ancora non c’è una data ufficiale per il lancio della fiction, così come è incerta la durata. Ma sicuramente c’è chi non vede l’ora di gustarsela in prima serata.