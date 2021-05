Se il tuo smartphone è sempre sporco non preoccuparti, ecco alcuni trucchi semplici e pratici per tenerlo sempre pulito e disinfettato

Ultimamente l’igiene è un argomento che va molto di moda a causa della pandemia. Mantenere tutto pulito e sanificato è diventato un obbligo. Volendo essere onesti, anche prima avremmo dovuto fare attenzione all’igiene, non tutti erano predisposti a questo genere di argomento. Meglio tardi che mai!

Uno degli oggetti che utilizziamo di più è sicuramente il nostro smartphone, che è a contatto con le nostre mani, le nostre orecchie e che poggiamo ovunque. Questo vuol dire che è soggetto all’attacco di qualsiasi genere di agente atmosferico o di virus e batteri. Igienizzare e tenere pulito il nostro smartphone è molto importante.

Ma come fare senza rovinare lo schermo o le parti interne? Ecco alcuni trucchi per tenere pulito il nostro smartphone senza correre nessun rischio.

- Advertisement -

Ti potrebbe interessare anche – Alice Sebastiani, la primogenita di Amadeus: come è il rapporto tra loro

Come tenere pulito lo smartphone

Un metodo molto pratico per tenere sempre lo smartphone pulito è utilizzare un panno in microfibra e versargli sopra una miscela igienizzante. Il panno va inumidito e passato direttamente sullo schermo. La miscela deve essere composta da alcol e acqua distillata. 70% di alcol e 30% di acqua distillata. Aggiungi anche un po’ di aceto. Non usare mai l’acqua del rubinetto per lavare lo schermo del tuo smartphone, il cloro potrebbe seriamente danneggiarlo.

Un altro metodo è quello di utilizzare un cotton fioc imbevuto della stessa soluzione che abbiamo appena spiegato. In questo modo sarà possibile pulire anche le cavità più piccole del cellulare, come le casse e le piccole fessure del caricabatterie. Una volta finito, si può utilizzare un panno in microfibra per asciugare.

Leggi anche – Uomini e Donne, Isabella Ricci spara a zero su Gemma Galgani: “Non sono lontanamente paragonabile”

In pochi sanno che possiamo mettere il nostro smartphone all’interno di un contenitore con uno strumento a raggi UV. Una volta chiuso il coperchio, i raggi ultra violetti elimineranno germi e batteri e dopo qualche minuto il cellulare potrà essere di nuovo utilizzato senza alcun tipo di problema.

Ricordate sempre di igienizzare anche gli accessori dello smartphone, come le cuffie o il caricabatterie. Le cuffie possono essere pulite con la soluzione della quale parlavamo più in alto nell’articolo. Si possono anche pulire utilizzando uno spazzolino. In questo modo le micro fessure delle cuffiette saranno igienizzate.