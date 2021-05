Perdi spesso le “staffe”? Ti capita di non riuscire a controllarti ? Allora potresti essere uno fra i segni zodiacali più arrabbiati.

Ci sono persone che vivono la loro vita senza mai lasciarsi prendere dalla rabbia. La loro calma zen, il fatto di riuscire ad evitare di prendere tutto sul personale e la capacità di scrollarsi di dosso qualsiasi avvenimento è per te pura fantascienza.

Il motivo è che tu, più che un monaco buddista, assomigli in realtà ad una specie di Hulk.

Quando qualcosa non va per il verso giusto, poco ci manca che ti strappi i vestiti, esplodendo in un turbine di furia verde.

Fortunatamente (più o meno) adesso potrai dare la colpa all’oroscopo: ecco perché!

I segni zodiacali più arrabbiati di tutti: ecco la classifica dell’oroscopo

Qualcuno ti urta scendendo dalla metro e, fortunatamente, le porte si richiudono dietro di lui in tempo per evitargli la tua fredda vendetta.

Un amico ti fa aspettare troppo e ritarda all’appuntamento: trovi quasi impossibile concentrarti sulla conversazione e vorresti urlare!

Aspetta, spesso non ti fermi solo a desiderarlo: ti basta pochissimo, infatti, per diventare veramente una furia!

Se anche tu perdi la pazienza per la “minima” quisquilia e ti ritrovi ad agitarti, urlare e prendertela esattamente come farebbe Hulk, non preoccuparti.

(O meglio: preoccupati, sì, visto che imparare a controllare l’aggressività è fondamentale nella vita!).

Potresti, però, essere uno dei segni zodiacali più arrabbiati di tutti: scopriamo insieme se sei in classifica e che cosa possiamo fare a riguardo!

Cancro: quinto posto

I nati sotto il segno del Cancro possono essere dei veri e propri musoni: ogni cattiva notizia, infatti, per loro è prettamente personale!

Questo è un segno che fatica molto ad evitare di sentirsi una vittima se la prende sempre con gli altri.

Per questo motivo, quindi, il Cancro spesso “esplode” in violente accuse e pianti disperati. Il Cancro è proprio uno dei segni che dovrebbe imparare a contare fino a dieci prima di parlare; potrebbe migliorare di molto la sua situazione!

Toro: quarto posto

Anche il Toro è uno dei segni più arrabbiati di tutto lo zodiaco. Questo segno, infatti, sente molto le ingiustizie sociali e quando viene provocato non ci mette molto ad esplodere.

Come per il Cancro, però, la sua rabbia spesso gli impedisce di esprimere al meglio concetti e sentimenti importanti!

Il Toro dovrebbe imparare a fare un profondo respiro prima di buttarsi in una discussione: spesso e volentieri, infatti, gli viene recriminata proprio l’impossibilità

Scorpione: terzo posto

Anche lo Scorpione è un segno decisamente rabbioso. Incredibilmente, però, la rabbia dello Scorpione è terribile proprio perché arriva quasi sempre all’improvviso!

Anche se lo Scorpione è un segno decisamente “freddo” e molto professionale, in pochi lo hanno visto veramente arrabbiato.

Quando lo Scorpione cede alla rabbia, infatti, diventa decisamente velenoso: dice cose di cui poi (sfortunatamente) non si pente. Insomma, è veramente difficile gestire la sua rabbia anche perché, quando esplode, fa veramente dei grandi danni.

Capricorno: secondo posto

Il Capricorno si trova quasi in cima alla nostra classifica: spesso, infatti, questo segno è il protagonista di vere e proprie tempeste di urlacci.

Questo segno è famoso per trattenere le emozioni fino all’ultimo e, quindi, quando le liberano si tratta di una vera e propria esplosione!

Se il Capricorno riuscisse ad evitare di accumulare la rabbia fino a quando non ce la fa più, di certo potrebbe scendere di qualche posizione in questa classifica.

Che ne dite di fare un tentativo?

Leone: primo posto

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone. Solo loro, infatti, i più arrabbiati di tutto lo zodiaco!

Il Leone, purtroppo, è un segno estremamente passionale che si agita per un nonnulla!

Siete mai stati in macchina con un nato sotto il segno del Leone? Noi non ve lo auguriamo. Il Leone, infatti, è uno dei segni che è capace di sfogare la sua rabbia in maniera veramente aggressiva e il minimo “sgarbo” lo fa impazzire.

Meglio evitare di avere a che fare con loro quando sono arrabbiati: urla, piatti rotti, frasi di cui poi si pentono. Insomma, sono proprio i più arrabbiati di tutti!