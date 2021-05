All’Isola dei Famosi ci sono continui scontri, questo è risaputo. Questa volta è il turno di Andrea Cerioli contro Isolde Kostner.

L’Isola dei Famosi è un covo di litigi da un bel po’ di tempo a questa parte. Si sa che infatti i litigi sono all’ordine del giorno e che i naufraghi fra di loro non hanno proprio un affetto sincerissimo. Almeno questo si evince dalle dinamiche dell’isola.

Questa volta però fra le varie ed eventuali litigate sul territorio honduregno c’è stata una discussione molto sentita fra Isolde Kostner ed Andrea Cerioli. Una discussione che è partita sin dalla settimana scorsa.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli a confronto con Isolde Kostner

Il tutto è partito da un brutto scontro avvenuto fra i due già dalla settimana scorsa. Parole molto forti da parte di Andrea Cerioli verso Isolde Kostner. “Sei una maleducata, fredda. Mi sento bombardato” tuona il bellissimo influencer contro la sportiva.

Andrea, che spesse volte ha dichiarato di non farcela più, proprio non riesce ad avere un ottimo rapporto con la Kostner. Quest’ultima intanto di certo non le ha mandate a dire all’influencer che l’ha accusata di essere fredda e scorbutica, nonché non molto simpatica. “Sono molto delusa – dice Isolde – a dire la verità. Parlando con lui mi ha detto di non aver detto mai nulla di negativo su di me. Noi ci siamo chiariti. Sento ora che che lui diceva che probabilmente io lo temevo. Si, lo temevo. Da molte discussioni sue sono uscite spesso donne piangenti. Non vorrei uscire da una discussione così“.

L’influencer non ha gradito le parole della Kostner e la discussione è infatti continuata. La bella conduttrice romana ha infatti rincarato la dose chiedendo alla Kostner che cosa ne pensava di Andrea Cerioli. “Io lo definisco esattamente come gli ho detto. Un ragazzo molto simpatico che emana simpatia. Molto sicuro di se stesso. Molto difficilmente nelle discussioni riuscirei a raggiungerlo perché è difficile fargli cambiare idea“.

Pensate che Andrea Cerioli si sia tenuto tutto? Assolutamente no. L’influencer ha infatti sottolineato quanto segue: “Tutto quello che ho detto, lo penso. Mi è uscito così. Lei si sta facendo la sua maratona”.

A gamba tesa è infine intervenuta anche Daniela Martani. Il tutto per condire una situazione già ben tesa. “Sei un peso sullo stomaco. Litigioso. Te la prendi sempre con chi non sta con te” tuona l’ex naufraga. E’ finita fra di loro? Assolutamente no. E noi siamo qui in attesa che le dinamiche honduregne continuino.