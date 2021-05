Trema la terra in Cina a causa di una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4. Epicentro nella provincia di Qinghai.

Secondo quanto ha reso noto l’Istituto geologico americano, Usgs, un terremoto di magnitudo devastante, ben 7,4, ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai in Cina. Scosse molto forti nel territorio i cui risvolti sono in costante aggiornamento.

Secondo quanto emerge dal report l’epicentro della scossa è stato localizzato circa 400 chilometri a sud ovest della zona Xining, città sull’altopiano tibetano. Al momento, non sono stati registrati danni a persone o cose e non si hanno notizie su eventuali vittime.

La scorsa è stata registrata intorno alle ore 02:04 in Cina, corrispondenti alle ore 20:04 per orario italiano. Secondo i primi aggiornamenti il terremoto, che in questi mesi ha fatto molto discutere, è stato ben avvertito anche in territorio indiano. Gli aggiornamenti si susseguono.

Terremoto in Cina di magnitudo 7.4: gli aggiornamenti

Secondo quanto emerge dai primi aggiornamenti l’epicentro, a una profondità di 10 chilometri, sarebbe stato localizzato ad almeno 400 chilometri. Di preciso in una zona a sud-ovest della città di Xining, sull’altipiano tibetano. La zona non è densamente popolata ma i danni sembrano essere ingenti.

Questa scossa secondo quanto emerge dalle informazioni diffuse dall’ansa arriva dopo qualche ora di distanza da quella di magnitudo 6,1. Quest’ultima scossa ha causato purtroppo la morte di almeno due persone nella provincia montagnosa dello Yunnan, di preciso una zona nel sud-ovest della Cina.

Nel corso della prima scossa verificatasi a distanza di qualche ora rispetto a quest’ultima oltre alle due vittime per ora si contano almeno 17 feriti. Secondo le fonti ansa essi hanno già avuto le cure mediche necessarie.

Circa 20.000 persone erano state evacuate sulle circa 100.000 che vivono nella zona, secondo quanto affermano le autorità della provincia altamente sismica. Purtroppo però a quanto pare non era l’ultima scossa che avrebbe colpito il territorio cinese. Questa nuova scossa di magnitudo 7.4 ha infatti di nuovo fatto tremare la Cina arrivando a toccare anche la vicina India.

Ulteriori informazioni verranno fornite a seguito dei nuovi aggiornamenti da parte del governo cinese sulla scossa di 7.4.