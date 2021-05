Oggi scopriremo quali sono i segni più affettuosi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi sei: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Molte persone hanno una vera e propria predisposizione nel comportarsi in un determinato modo. C’è chi ha un modo di porsi più aggressivo e chi, al contrario, tende ad essere un po’ più dolce. È una questione caratteriale. Questo non significa essere buoni o cattivi, ma semplicemente affrontare la vita in un modo diametralmente opposto. E non è detto che chi supera ogni tanto il limite sia per forza peggiore di chi non lo fa mai.

Stiamo parlando delle persone affettuose. Gli affettuosi hanno sempre la capacità di trovare la parola giusta nel momento giusto, sono in grado di dare conforto agli altri e sono tendenzialmente benvoluti da chi li circonda. Regalare un sorriso o un abbraccio non gli pesa, anzi! Lo fanno sempre molto volentieri. Gli viene naturale, è un gesto spontaneo che parte sempre dal cuore.

Naturalmente, ognuno manifesta il proprio affetto in maniera diversa. C’è chi è più diretto, chi è affettuoso soltanto con alcune persone e chi non lo è affatto. Queste persone sono spesso calorose, anche se a volte possono manifestare il proprio affetto nei confronti degli altri anche con gesti ambigui, che rischiano di non essere compresi del tutto. Anzi, a volte il troppo affetto può portare solo guai!

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i segni più affettuosi dello zodiaco.

I sei segni più affettuosi dello zodiaco

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più istintivo, chi è più razionale, chi è più freddo e chi manifesta sempre il proprio calore nei confronti degli altri. Stiamo parlando degli affettuosi. Una categoria composta da persone tendenzialmente molto amate dagli altri, circondati spesso da persone che amano. Ma come si fa a riconoscere una persona affettuosa da una che non lo è per niente?

Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. È possibile capire se una persona accoglierà nella sua vita una persona in maniera affettuosa o se invece proverà a mantenere le distanze.

Abbiamo già visto quali sono i segni più fortunati, quali sono i segni più tradizionalisti, quali sono i segni che sanno corteggiare meglio e quali sono i segni più pessimisti. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più affettuosi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi sei.

Toro: quelli molto affettuosi

Le persone nate sotto questo segno zodiacale amano stare con gli altri e, solitamente, provano sentimenti molto forti per coloro che ritengono davvero importanti. Inizialmente possono sembrare un po’ scontrosi e distanti, in realtà bisogna attendere ed entrare in confidenza con loro. Una volta conquistata la loro fiducia si lasciano andare e diventano i più affettuosi di tutti.

Un Toro è sempre fedele e mantiene nel tempo i propri valori più rappresentativi e importanti. Sono tra i segni in grado di far sentire amati amici, compagni di vita e familiari. Non hanno un metodo particolare, è qualcosa che gli viene d’istinto: mostrano sempre una grossa capacità di amare.

I sei segni più affettuosi dello zodiaco: Cancro

Le persone nate sotto questo segno sono molto romantiche e affettuose. Hanno bisogno di avere la sicurezza di essere ricambiati. Una volta avuta questa certezza, si lasciano andare e offrono tantissimo affetto. Chi frequenta un Cancro si sente sempre al centro dell’attenzione; questa è una caratteristica che contraddistingue questo segno zodiacale. Da un Cancro sarà spesso possibile ricevere coccole e affetto in quantità industriale.

Leone: quelli che non amano parlare molto

Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco riesce a regalare affetto agli altri quando si sente in famiglia. Un Leone preferisce sempre i fatti alle parole, non è un grande oratore ma sa essere affettuoso quanto basta. Se c’è bisogno di esagerare, un Leone lo fa senza problemi, pur di trasmettere i suoi sentimenti alle persone che ama. Di sicuro, l’affetto che si riceve da una persona nata sotto questo segno sarà sempre onesto e sincero.

I sei segni più affettuosi dello zodiaco: Scorpione

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non sembrano, all’apparenza, molto affettuose. In realtà non è così. Uno Scorpione si fa in quattro per gli altri quando prova sentimenti veri. Nonostante siano abbastanza riservate, le persone nate sotto questo segno possono dare comunque tanto affetto. Sanno offrire appoggio e comprensione come pochi altri e senza mai chiedere niente in cambio.

Sagittario: quelli che danno affetto a tempo determinato

Chi è nato sotto questo segno è abituato a dare tanto affetto anche alle persone che conosce poco. Probabilmente non si tratta del segno più romantico ma un Sagittario è in grado di far sentire ad un’altra persona quanto le vuole bene. Quando vogliono bene a qualcuno tendono a coinvolgerlo in ogni cosa. Il problema è che dura poco. Di solito si stancano in fretta e spesso tendono a sparire. Per chi sa accontentarsi, il Sagittario sa offrire tanto affetto per un po’ di tempo.

I sei segni più affettuosi dello zodiaco: Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono coloro che amano di più. Sono molto empatici e riescono sempre a mettersi nei panni degli altri. Sono sensibili e sanno donare tanto affetto alle altre persone. Sono sicuramente il segno più affettuoso dello zodiaco. Provano sempre a circondarsi di persone che sappiano percepire il loro affetto. Per questo motivo provano a conoscere a fondo le altre persone, spesso arrivando a sentire il bisogno di controllarle.