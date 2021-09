Talisa Ravagnani, chi è la velina di Striscia la Notizia: età, Amici e fidanzato

Talisa Ravagnani, chi è la velina di Striscia la Notizia: età, altezza, carriera, vita privata, Amici e l’amore finito con Javier Rojas.

Talisa Ravagnani, dopo essersi fatta conoscere come allieva della scuola di Amici, è ufficialmente una nuova velina di Striscia la Notizia. Con la passione per la danza, studia e si prepara per realizzare il suo sogno. Dopo aver partecipato ad Amici, è riuscita a conquistare la fiducia di Antonio Ricci che l’ha scelta come velina del suo tg satirico.

Talisa Ravagnani condivide il bancone di Striscia la Notizia insieme a Giulia Pelagatti, anche lei ex allieva della scuola di Amici. Ma chi è davvero Talisa? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Talisa Ravagnani, la nuova velina di Striscia la Notizia: carriera e vita privata

Nome: Talisa Jade Ravagnani

Talisa Jade Ravagnani Data di nascita: 28 agosto 2001

28 agosto 2001 Professione: Velina Bionda di Striscia la Notizia

Velina Bionda di Striscia la Notizia Luogo di nascita: Milano

Milano Segno zodiacale: Vergine

Vergine Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: la scritta “Made in Italy” sul braccio

la scritta “Made in Italy” sul braccio Profilo Instagram ufficiale: @talisajade

Giovanissima, Talisa Ravagnani è nata a Milano nel 2001. Ha vissuto, tuttavia, a Dubai fino all’età di 13 anni per poi trasferirsi a Los Angeles dove alimenta la sua passione per la danza. Durante una vacanza insieme alla sorella, sostiene il provino per una prestigiosa scuola di ballo riuscendo ad essere ammessa. A Los Angeles studia e si impegna tantissimo riuscendo a lavorare anche in un videoclip di Selena Gomez.

LEGGI ANCHE—>Dopo 22 anni dal debutto, l’ex velina di Striscia la Notizia è identica: bellezza mozzafiato

Grazie all’esperienza maturata a Los Angeles riesce anche ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove incontra anche l’amore. Con il compagno di scuola, il ballerino Javier Rojas, vive una relazione che poi finisce tornati alla vita normale.

LEGGI ANCHE—>Striscia la Notizia, arrivano le nuove veline: “strappate” a Maria De Filippi

Talisa ritrova poi l’amore con il modello Mike Cugnata anche se, sui social, non ci sono indizi di questa storia d’amore.