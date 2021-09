Alex Belli, il dramma familiare che nessuno conosceva

Alex Belli scoppia a piangere: il dramma vissuto con la moglie. Ha confessato tutto all’ex Miss Italia



Alex Belli è un personaggio interessante, che quando appare in tv riesce sempre a catturare l’interesse del pubblico. Accadde nella sua apparizione a Temptation Island, ma anche quando spesso è stato visto ospite dei salotti televisivi. Adesso, il modello e attore ha avuto la sua grande chance con la partecipazione al Grande Fratello Vip 6, nella qualità di concorrente.

L’uomo cercherà di rimanere in casa il più a lungo possibile per farsi conoscere meglio dal pubblico a casa, e perché no, ritagliarsi un interessante futuro lavorativo. Belli, intanto, si lascia andare anche a confessioni sulla sua vita privata: ha colpito il pubblico a casa quella fatta all’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Alex ha pianto raccontando le difficoltà che sta incontrando con la moglie in questi mesi. I due, infatti, stanno facendo di tutto per avere un figlio, ma purtroppo non ci riescono. Lo sfogo dell’attore è stato toccante, e non sono mancate delle lacrime.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, triangolo e gelosie nella casa: un massaggio scatena tutto

Alex Belli e l’amarissima confessione: non riesce a trattenere le lacrime

Belli ha da poco sposato la modella Delia Duran, con la quale era fidanzato da diversi anni. A un certo punto lui ha confessato alla Nazzaro che la coppia non riesce a concepire un figlio insieme. “Ci sono già passato, è stato un incubo”, ha raccontato. Il suo ex matrimonio con Katarina Raniakova è naufragato proprio per questo motivo, ha spiegato. Ecco perché il modello è molto preoccupato.

Leggi anche – Lutto al Grande Fratello Vip 2021: l’annuncio in diretta di Signorini

A un certo punto Belli è sembrato quasi disperato: “Delia è la donna della mia vita, la amo tanto. So che uno dei suoi più grandi desideri è questo. Spero che Dio ce lo possa dare perché so quanto è importante per lei”. Belli ha anche spiegato che ha fatto più di tre inseminazioni, ma non è servito. Danila ha provato a consolarlo con alcune serafiche parole: “Dio vede, Dio dà. Sono certa che il tuo bambino arriverà”.