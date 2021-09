Lutto al Grande Fratello Vip 2021: l’annuncio in diretta di Signorini

Lutto al Grande Fratello Vip 2021: il toccante messaggio in diretta di Alfonso Signorni emoziona il pubblico del reality.

La famiglia del Grande Fratello Vip 2021 perde due membri importanti e Alfonso Signorini li saluta in diretta al termine della puntata trasmessa il 24 settembre. Il conduttore del reality show, al termine di una serata che non ha risparmiato emozioni e colpi di scena, ha condiviso con il pubblico il dolore per la perdita di due collaboratori a cui ha rivolto un ultimo saluto.

Una doppia perdita importante per la famiglia del Grande Fratello Vip che è andato in onda facendo compagnia ai telespettatori per tutta la serata. Il messaggio in diretta di Alfonso Signorini è stato poi condiviso anche dalla pagina Twitter ufficiale del reality show.

Lutto al Grande Fratello Vip 2021: Alfonso Signorini saluta Luca e Filippo

Alfonso Signorini ha rivolto un ultimo saluto a Luca e Filippo, due collaboratori della famiglia del Grande Fratello Vip 2021. “Lasciatemi salutare prima di concludere due amici del Grande Fratello che, purtroppo, ci hanno lasciati in questi giorni” – ha detto in diretta Signorini. “Ciao Luca e Ciao Filippo. So che in qualche modo ci state guardando”, ha aggiunto il conduttore del reality.

La morte del collaboratore Luca era stata annunciata negli scorsi giorni con il seguente twett: “Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico“ – aveva annunciato l’account Twitter del Grande Fratello – “Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale“.

Al termine della puntata, Alfonso Signorini ha così rivolto un ultimo saluto a due membri della famiglia del Grande Fratello vip che, partito come una scommessa, è giunto alla sesta edizione conquistando, puntualmente, il pubblico con le storie di tutti i protagonisti.

