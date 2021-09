Scopre chi sei veramente grazie a questo test! In base a come ti siedi riveli la tua personalità

Il nostro modo di muoverci nello spazio rivela chi siamo. Il nostro corpo si modula anche rispetto ai nostri stati d’animo e al contesto in cui ci troviamo.

Lo stress fa venire voglia di mangiarmi le unghie, quando incontri una nuova persona tendi a tenere la braccia conserte o diventi rossa quando scopri uno sguardo sconosciuto su di te.

Tutto ciò è normale e serve anche a conoscerci meglio.

Oggi ti presentiamo un test che ti spiega chi sei realmente in base a come ti siedi quando sei rilassata. I messaggi nascosti sono tantissimi e sorprendenti!

Scopriamolo insieme

Test: da grandi responsabilità derivano grandi sedie

Ecco il test che ti spiegherà chi sei veramente in base a come ti siedi. Ogni postura ha il suo significato.

1) Gambe unite

Sei una persona timida e introversa, ma anche molto educata e non ami particolarmente parlare di te con gli altri.

Non ti presenti da subito come una persona socievole, ma in realtà lo sei. Non prendi mai l’iniziativa e non fai mai il primo passo verso una nuova conoscenza.

Quando rompi il ghiaccio, però, sei un tipo socievole a alla mano.

Leggi anche —> Test: dimmi il tuo sport preferito e scopri la tua vera personalità

2) Gambe accavallate

Questo è il modo più comune di sedersi e rivela che sei una persona che cerca subdolamente di proteggersi da qualcosa o qualcuno senza lasciare andare nessun tipo di vulnerabilità.

Se mantieni questa posizione per un lungo periodo di te, hai un grande bisogno di protezione.

Inoltre, sei un essere che vive con i piedi per terra e non ti lasci trasportare dagli eventi.

Leggi anche —> Test: dimmi la tua opera d’arte preferita e scopri la tua vera personalità

3) Talloni vicini e gambe leggermente divaricate

Sei un tipo indeciso per natura e non sai scegliere. Prima di prendere una decisone, sia banale che complicata, stai intere giornate a rimuginarci sopra senza venirne a capo.

Non vuoi che i problemi facciano parte della tua vita, perciò deleghi parte di essi ad altri.

4) Gambe accavallate a formare un quattro

Ahia, è arrivato il bastian contrario. Ami contraddire sempre tutti e non guardi in faccia a nessuno.

Sei un tipo molto egocentrico e hai la convinzione di avere sempre ragione e di non sbagliare mai.