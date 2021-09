La pizza sa sempre come rallegrare le giornate, specialmente per il primo weekend autunnale! Non tutte le ricette però sono uguali, ecco cosa devi assolutamente sapere se vuoi fare la variante in teglia.

La pizza è il simbolo del nostro Pese. Conosciuta e amata in tutto il mondo, non esiste persona che non ne abbia mai mangiata una. Che è internazionale questo si sa, ma si conoscono i trucchi del mestiere?

Qualcuno ha detto pizza? Chiunque al solo sentire pronunciare la parola della prelibata pietanza, ha l’acquolina in bocca!

Per avere una pizza perfetta bisogna seguire dei consigli importanti, ad esempio utilizzare un ingrediente come un fedele alleato: il basilico! Ecco come conservarlo nel modo più giusto, perché soltanto così si può mantenere il sapore e le sue proprietà benefiche.

Oltre agli ingredienti, ciò che la rende unica al mondo è la sua storia antica. Infatti, si parla di un prodotto gastronomico che ha origini nel passato, perché esiste nelle tavole praticamente da sempre, anche se con varianti differenti che si sono evolute nel corso del tempo.

L’originale e la più famosa è quella napoletana, poi segue la romana, quella a teglia, la classica rotonda, quella più sfiziosa chiamata gourmet… e così via! Dire pizza e dire creatività, è lo stesso!

Nel corso del tempo sono cambiate tante cose, a partire dalla preparazione fino al modo di farcirla, ma ci sono dei segreti che non cambiano mai!

5 trucchetti per un pizza indimenticabile!

Riuscire a seguire la ricetta nel dettaglio, è una cosa abbastanza normale. Essere in grado di creare un piatto unico e dal sapore indimenticabile no! Si può imparare a preparare qualcosa di nuovo, ad esempio la ricetta per queste melenzane è perfetta, fondamentali per alcune pizze, ma per una da chef occorre fare altro. La pizza è buona perché è fatta di ingredienti semplici, ed è proprio in questa caratteristica che si trovano i 5 segreti per una pizza a teglia perfetta: vademecum del pizzaiolo!

Fare una buona base

Per creare qualsiasi pietanza, occorre avere delle basi solide. Quindi, si parte dalla scelta degli ingredienti che devono essere genuini. Non perfetti, ma buoni e di qualità. Non sempre acquistare ad un prezzo esorbitante vuol dire garanzia, ciò che conta è avere occhio e naso. Il primo ingrediente da preferire ad altri è la farina: deve essere un mix tra un tipo medio ed uno forte, come quelle semi-integrali, W280/320 sono dei parametri di riferimento, e con un indice di proteine del 12/13%. Il motivo? Si tratta di un tipo impasto ad alta idratazione.

La giusta armonizzazione

Proprio perché si tratta di una miscela in cui l‘idratazione è fondamentale, bisogna tenere conto di quale possa essere l’ingrediente migliore per l’effetto lievitante. Ovviamente, si tratta del lievito, ma non quello madre, bensì quello di birra secco! Sta in dispensa per mesi, ma al solo contatto con l’acqua si riattiva.

Maneggia con cura

Occorre sporcarsi le mani, maneggiando con cura l’impasto prezioso e preparato con tanta cura. Non si può essere dei mastri pizzaioli, ma il segreto sta nel sapere usare i polpastrelli! Piccoli movimenti di stesura rapidi, fanno la differenza. Specialmente il punto di appoggio più è solido meglio si stende. Infine, ungete la teglia senza usare la carta forno per avere un risultato eccellente!

Sii paziente, aspetta!

I tempi sono importanti, bisogna fare la cosa giusta, ma beccando il momento! Senza essere impazienti del risultato, bisogna sapere che il tempo di preparazione è lungo, mentre la cottura è di minor durata. Beccare le temperature giuste è importante per la sofficità del risultato, il forno deve essere caldissimo: 200° per 12/15 min. è l’ideale!

Che aspetti? In teglia!

Qui c’è un altro trucchetto che sicuramente non conosci. Per un risultato ottimale, non bisogna essere pigri fino alla fine. Perché? L’alluminio è un materiale che non nuoce gravemente soltanto alla salute e all’ambiente, ma anche alla tua amata pizza! Usa una teglia in ferro blu!

Trucco più importante

Infine, manca l’ingrediente segreto. Preparare un prodotto unico come la pizza significa creare un’esperienza di gusto e storia che regalano un pezzo della nostra amata cultura. Quindi, a guarnire il tutto, ci vuole sempre un pizzico di amore per chi si cucina!