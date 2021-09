Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli: i figli mai arrivati

Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli. “Niente figli per noi, nemmeno l’adozione”. I due legati da un grande amore anche se non hanno figli

Quella tra l’imprenditore Flavio Cattaneo e l’attrice Sabrina Ferilli è una delle storie che hanno maggiormente affascinato il pubblico. I due fanno coppia fissa da più di dieci anni e si mostrano sempre molto innamorati. A quanto pare, è stato lui a perdere letteralmente la testa per lei (e come dargli torto) e a fare di tutto per conquistarla.

Sabrina, invece, era traumatizzata dall’esperienza negativa avuta con l’ex marito Andrea Perone, che l’aveva tradita. Tuttavia, Flavio ha conquistato il cuore dell’attrice romana e i due sono convolati a nozze nel 2011 a Parigi. I due vivono felicemente a Roma, in un lussuoso appartamento del centro. Sempre lontano dai riflettori e dal gossip, Sabrina e Flavio hanno sempre dato un bell’esempio di coppia affiata e unita.

Tuttavia, in tanti si sono chiesti come mai non hanno avuto figli. Vero che lei è un’attrice sempre molto impegnata (la vediamo molto spesso in tv) e lui è un importante dirigente d’azienda, tra l’altro vice presidente di “Italo”, la società di trasporto ferroviario privata. Laureato in architettura, ha poi studiato finanza e direzione aziendale alla “Bocconi di Milano”.

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo: la verità sul perché non hanno figli

Ovviamente si tratta di una famiglia molto facoltosa, eppure tra il dirigente classe 1963 e la meravigliosa Sabrina la cicogna non si è mai vista. Una risposta a questa (spesso antipatica) domanda l’ha data proprio lei, senza esitare troppo. “Non me la sono mai sentita di fare figli, ma è vero che abbiamo provato ad adottarne uno. Tuttavia non abbiamo avuto mai fortuna in questo. Ho preferito accettare questo destino, le cose dovevano andare così, evidentemente.

Non ne ho fatto una malattia o un malessere di vita, né tantomeno mi interessa fare paragoni con altre donne”, ha dichiarato tempo fa a “Verissimo”. Non è chiaro il motivo della mancata adozione: di certo le condizioni economiche c’erano. Oggi, per adottare un figlio servono solidissime basi economiche: insomma, non è da tutti. Ma alla fine quella di non avere figli sembra essere una scelta. E va bene così: non è affatto obbligatorio e l’amore familiare si esprime in tanti altri modi.