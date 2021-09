Ex Amici, lotta contro la leucemia: le parole struggenti

Amici di Maria De Filippi è sempre in testa alle notizie del giorno. Questa volta il motivo non è per niente piacevole. Malattia e lacrime raccontano la lotta contro il male silenzioso.

Ex concorrente di Amici torna al cento dell’attenzione, ma a causa di un male. La vita ha dei piani imprevedibili, specialmente quando accadono eventi che la stravolgono del tutto. Si sa come si inizia, ma non come si finisce, e tra le parole dell’artista c’è anche tanta amarezza.

Amici è il talent più amato dai telespettatori, grandi e piccini lo seguono praticamente da sempre. Maria De Filippi ne è la conduttrice e la produttrice, infatti riesce ogni anno a mettere in scena uno spettacolo unico e travolgente.

Da poco è iniziato il nuovo anno nella scuola, e già ci sono colpi di scena, come le lacrime e le eliminazioni in vista, ma d’altronde, cosa aspettarsi dalla Padrona di casa di Mediaset che conosce meglio delle sue tasche le dinamiche tv?

Tra le novità e le dinamiche però, si fanno dei salti nel passato, perché ci si affeziona sempre ai protagonisti del programma. L’artista che al momento è sotto gli occhi di tutti, ha confessato qualcosa si estremamente triste e difficile da credere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luca D’Alessio, chi è: età, altezza, figlio di Gigi D’Alessio e allievo di Amici

Ex concorrente di Amici racconta tutta la verità

La vita è imprevedibile, e la scuola di Amici mette a dura prova. Uno dei nuovi protagonisti è già in lacrime, ma le difficoltà ovviamente non finiscono nella scuola. Anzi, è fuori da questa che si conosce davvero quanto sia difficile riuscire a raggiungere i propri sogni, specialmente se ci sono malattie in arrivo. L’amata ballerina purtroppo lo sa, mentre il pubblico non conosce un retroscena agghiacciante che confessa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dennis Fantina, chi è: età, altezza, e il passato ad Amici

Agata Reale è stata una concorrente della sesta edizione di Amici. Nota al pubblico per i litigi con la severa maestra Alessandra Celentano, con la sua tenacia ha dato speranza a tutti nel credere nel proprio sogno. Farsi spazio nel mondo dello spettacolo non è facile, lei è diventata la conduttrice su La 7 Gold, del talent The Coach.

La confessione della ballerina ha stravolto tutti. Si è sposata nel 2019, ma poco dopo il momento di felicità, ha avuto dei mancamenti e le analisi hanno parlato chiaro: leucemia promielocitica acuta. Le sue parole condivise su Instagram spiazzano:

“Ci sono cose che nella vita non vorresti mai accadessero, eppure il destino sceglie per noi! Mi dispiace leggere di commenti di gente che neanche mi conosce, sono stata accusata di essere brutta, fallita perché adesso chi sei? Non hai fatto la ballerina, sono stata accusata di essere alla ricerca di visibilità, di sentirmi Vip e addirittura snob e stizzosa… io?! Vorrei semplicemente far capire alle persone che tutto quello che la vita mi ha regalato i piccoli momenti di “successo” li ho sempre sudati non chiedendo niente a nessuno! Io sono semplicemente innamorata dell’arte! E questa tutte le volte mi ha sempre dato la forza di sollevarmi anche durante la battaglia più difficile della mia vita! Imbottita di medicine dopo 2 mesi eccomi a casa. Un PALCO non cerco fama, voglio solo essere un esempio per coloro che si arrendono solo per stronzate. La vita è bella anche se molto dura ma abbiate la forza di essere d’esempio ed aiutare il prossimo invece di fargli del male gratuito con commenti futili! Questa sono io”

La malattia è arrivata in piena pandemia di coronavirus. Dopo mesi in un letto d’ospedale a causa del ricovero, da sola ha dovuto far fronte con i dolori e la tristezza della situazione. A causa delle restrizioni non ha potuto vedere nessuno! Ha provato un terribile sconforto, ma da lontano i suoi cari le sono stati accanto, e lei ha dimostrato una forza d’animo inarrestabile.