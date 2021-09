Luca D’Alessio, chi è: età, altezza, figlio Gigi D’Alessio e allievo di Amici 21

Luca D’Alessio, chi è il figlio di Gigi D’Alessio, nuovo allievo della scuola di Amici 21? Età, altezza, carriera, vita privata e curiosità.

Luca D’Alessio è un allievo della scuola di Amici 21 nonchè figlio di Gigi D’Alessio. Luca, infatti, è il terzogenito del cantautore napoletano che è anche papà di Claudio e Ilaria, nati come Luca dal matrimonio con Carmela Barbato e Andrera, frutto dell’amore, oggi finito, con Anna Tatangelo.

Luca ha ereditato da papà Gigi l’amore per la musica e, dopo aver superato i casting, ha conquistato un banco nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma chi è davvero Luca? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che d’è da sapere su di lui.

Chi è Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio e allievo di Amici 21

N ome: Luca D’Alessio

Luca D’Alessio Nome d’arte: LDA

LDA Età: 18 anni

18 anni Data di nascita: 2003

2003 Luogo di nascita: Napoli

Napoli Professione : cantante

: cantante Padre: Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio Madre: Carmela Barbato

Carmela Barbato Profilo Instagram ufficiale:@lucadalessio_real

Luca D’Alessio ha 18 anni e ha una grande passione per la musica che gli è stata trasmessa da papà Gigi D’Alessio. Luca ha debuttato nel mondo della musica con il nome d’arte di LDA. Con papà Gigi ha un rapporto davvero speciale. Il cantautore, infatti, lo ha voluto come collaboratore per la realizzazione dell’album “Buongiorno”.

In un’intervista, come riporta ache il sito Chi e che cosa, Luca ha spiegato perchè ha scelto di debuttare nel mondo della musica con un nome d’arte:

“Ho voluto far capire che io sono un’altra cosa rispetto a quello che fa papà. Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi. Siamo il giorno e la notte nella musica”.

Lo scorso 21 giugno, Gigi D’Alessio ringraziando i fans per gli auguri per l’onomastico, ha scritto: “Grazie mille per gli auguri che mi state facendo, il regalo più bello me l’ha fatto mio figlio @lucadalessio_real che oggi ha superato l’esame di maturità! Ti amo”.