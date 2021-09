Amici 2021 anticipazioni: lacrime ed eliminazioni, colpi di scena choc

Le anticipazioni di Amici 2021 lasciano il pubblico senza parole. Nuove eliminazioni e nuovi colpi di scena ad una settimana dal debutto.

Amici 2021 è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento, ma in rete, nonostante la puntata andrà in onda domenica 26 settembre, sono già trapelate le prime indiscrezioni e preparatevi perché anche questa volta ne vedremo delle belle.

Come al solito non mancheranno eliminazioni, colpi di scena e graditissimi ritorno nella scuola più amata d’Italia, ma non solo. Durante il corso della puntata si parlerà anche di un banco lasciato il sospeso lo scorso anno da Arisa, che quest’anno non ha rinnovato la sua esperienza nel ruolo di insegnante di canto per dedicarsi ad altri progetti. E’ ormai ufficiale, infatti, la sua presenza nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, ma andiamo con ordine e vediamo insieme che cosa ci rivelano le anticipazioni di Amici.

Anticipazioni Amici 26 settembre: il loro ritorno manda in tilt il web

Amici 2021 parte con il botto perchè in studio torneranno i cantanti più amati della scorsa edizione. Il tutto si aprirà con Aka7even e Deddy, che oltre ad essere colleghi sono anche ottimi amici nella vita di tutti i giorni, per poi essere seguiti da Sangiovanni, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo.

Ovviamente non mancherà un momento con la sua fidanzata Giulia Stabile, che ora fa parte del cast fisso del programma, e darà perfino un consiglio ai nuovi allievi: quello di fare palestra con Rudy Zerbi, ma passiamo ora agli allievi di quest’anno perché nonostante abbiano iniziato il loro percorso soltanto da una settimana, molti sono già in discussione.

Alessandra Celentano sospende la maglia di Mirko. Quest’ultimo non si aspettava un gesto del genere e scoppia una crisi di pianto che non lascia indifferente la padrona di casa, ma lo show deve andare avanti e ci si concentra anche sugli altri allievi ed ecco che partono le nuove sfide.

Dall’insegnante di danza classica passiamo a Raimondo Todaro. Il neo insegnante deve scegliere tra Mattia e Nunzio ed ad avere la peggio è proprio quest’ultimo che lascia il programma in maniera definitiva. Si passa poi a Veronica Peparini. Il suo compito è quello di giudicare la sfida tra Gianmarco e Mattias ed a vincere è proprio quest’ultimo.

La nuova puntata di Amici si conclude parlando di Elisabetta, la concorrente eliminata durante la scorsa edizione da Arisa poco prima della fase del serale. La cantante le aveva promesso un posto durante quest’edizione. Sarà riuscita a far mantenere la parola nonostante non faccia più parte del programma?