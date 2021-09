Vite al Limite. La concorrente che si ritirò dal programma pesava ben 344 chili ed è una delle storie più tristi. Che fine ha fatto oggi

Il programma di Real Time, Vite al limite, riesce ad attirare l’attenzione dei pubblico soprattutto per le storie personali dei personaggi che provano a guarire dall’obesità grazie all’aiuto del dottor Nowsardan.

Naturalmente, gran parte della curiosità è vedere se i pazienti riescono a recuperare un peso accettabile, ma anche capire chi di loro resiste, e invece chi non ce la fa. Interessa soprattutto il loro “dopo”, col percorso di vita che fanno dopo le cure. Una delle storie che ha appassionato di più il pubblico è quella di Joyce Del Vescovo, una delle protagoniste conosciute nella clinica texana del dottore Now.

All’epoca aveva 44 anni, e quando si è rivolta al dottore non riusciva più a fare nulla. Aveva bisogno di assistenza in ogni momento della giornata. La sua storia è molto dolorosa, con un rapporto difficile con la madre che sin da bambina la costringeva a seguire delle diete ferree. Poi la separazione dei genitori, molto burrascosa, ha fatto il resto.

Vite al limite, la triste storia di Joyce Del Vescovo. Che fine ha fatto

Da qui la donna ha iniziato a rifugiarsi nel cibo, fino a diventare super obesa. Naturalmente, mangiare non significava risolvere i suoi problemi, ma lei di questo se n’è resa conto troppo tardi. Purtroppo, anche il suo percorso di dimagrimento è stato complicato. Forse per un retaggio del passato, la donna rifiutava di seguire delle regole precise. Col tempo si è resa conto di non voler più proseguire la terapia e ha lasciato la clinica.

Non è chiaro cosa sia accaduto a Joyce, ma di certo non è riuscita a dimagrire. Purtroppo, non è dato sapere nemmeno se la donna sia ancora in vita. In più, secondo quanto raccontato in uno degli appuntamenti successivi, la donna ha perfino accusato la produzione di “vite al limite” di non averla seguita accuratamente.