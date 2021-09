Grande Fratello a rischio chiusura: l’appello del Moige contro un gieffino

Quanto accaduto al Grande Fratello ha davvero oltrepassato i limiti. Il Moige ne è convinto e ha fatto un appello diretto alla trasmissione

Come ogni anno, il Grande Fratello Vip non si sta facendo mancare momenti di imbarazzo e secondo molti inappropriati. Anche nella sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, nonostante sia iniziato da sole due settimane, ci sono stati dei comportamenti da parte di alcuni concorrenti che hanno indispettito molto il pubblico.

Quest’anno, ad esempio, a farla da padrone sono state le avanches decisamente oltre i limiti di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephens. L’ex giornalista Rai, senza alcun tipo di pudore, ha più volte palpeggiato la bella showgirl durante la notte a favore di telecamere.

Lei inizialmente è stata al gioco, ma poi si è sfogata con Manila Nazzaro e successivamente ha cercato di mettere dei paletti con Goria: “Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così per gioco e va bene. o al gioco ci sto, non è che è un problema. L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme…meglio evitare. Quindi diamoci una calmata“.

Le immagini hanno fatto ovviamente il giro dei social e in molti si sono indignati per i metodi poco ortodossi usati da Amedeo. In questa situazione si è inserita anche il Moige (Movimento Italiano Genitori) che ha fatto un appello accorato alla trasmissione.

Grande Fratello, il Moige contro Amedeo Goria si appella agli sponsor

Il Moige, così come tanti italiani, ritiene che si siano superati i limiti della decenza in questa storia. Ed ha invitato le aziende che sponsorizzano il Grande Fratello a farsi da parte.

“L’appello è rivolto in primis alle aziende sponsor che collocano i propri prodotti e servizi all’interno della casa del Grande Fratello VIP: Santero 958, Caffè Toraldo, Aran Cucine, Dondi Salotti, Olio Rinaldi, Acqua Voda, Mikado, Tuc e Cipster, Fit Express, Givova, Panasonic, Naj Oleari, Linkem e Brosway. Richiamiamo le aziende a valutare attentamente la collocazione dei propri investimenti pubblicitari. E’ un modo di manifestare un senso di responsabilità verso il sistema educativo del Paese, di dare voce ai milioni di cittadini che reclamano a gran voce una televisione che sia decorosa e accettabile, di promuovere valori e modelli culturali positivi e rispettosi della donna”.

Un appello che, qualora fosse accettato, potrebbe anche comportare conseguenze gravi sul prosieguo dello show. Elisabetta Scala, presidente del Moige, ha però rincarato la dose: “Trasmissioni come il Grande Fratello VIP fanno parte di un business che fomenta una cultura basata su disvalori. Ancor più grave ma sempre più frequente in questo tipo di show – anche sugli abusi contro la donne. Prova ne è quanto avvenuto a discapito di Ainett Stephens nei giorni scorsi. Questi modelli disfunzionali vengono fatti passare come “normali” o “divertenti”, sottovalutando quanto influiscono sui comportamenti che poi vengono agiti nel mondo reale, molestie sulle donne in primis”.

Una vera e propria guerra: riuscirà Alfonso Signorini, insieme agli autori, a trovare un modo per porre un freno nei confronti di Goria e di altri atteggiamenti simili?