Greta Giulia Mastroianni, fidanzata Gianmaria Antinolfi, protagonista indiretta del Grande Fratello Vip 2021. L’imprenditore napoletano ha ammesso di non essere ancora innamorato.

Greta Giulia Mastroianni, fidanzata Gianmaria Antinolfi, è la protagonista di un confronto con Soleil Sorge nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 2021. L’imprenditore napoletano è stato il protagonista delle prime puntate del reality con i duri scontri con l’ex fidanzata Soleil Sorge. Nella casa, però, chiacchierando con gli altri concorrenti, ha parlato della fidanzata Greta Giulia Mastroianni che lo sta aspettando a casa.

Ma chi è Greta Giulia Mastroianni? Quando è entrata nella vita dell’imprenditore napoletano? Andiamo a scoprire tutto.

Greta Giulia Mastroianni, fidanzata Gianmaria Antinolfi: “Ci frequentiamo da un mese e mezzo”

Greta Giulia Mastroianni è la fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Di lei, però, non si hanno molte notizie. Da quello che ha raccontato l’imprenditore napoletano nella casa del Grande Fratello vip 2021, pare che Greta sia più giovane di dieci anni di Gianmaria. La loro frequentazione è iniziata circa un mese e mezzo.

“L’ho appena incontrata. Io ho tanta pazienza, lei mi ha detto ‘ti aspetto’ e va bene, poi mi ha detto ‘Mi prometti che torni?’ e io le ho detto ‘Entro con te nel cuore, ma vado a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, non so quanto tempo durerà”. Sono una persona di parola per me è la cosa più importante che ha un uomo, siamo quello che diciamo, se dico una cosa devo mantenerla, quindi le ho detto di non poterle dare la garanzia al 100%, posso solo darti la garanzia che sei nel mio cuore, entro con te nel cuore, che sei una persona talmente speciale che dovrei incontrare chissà che cosa…“, ha raccontato Gianmaria.

“Io non sono innamorato, non ho avuto il tempo di capire se sono innamorato o meno. Io ho detto ti amo tre volte in vita mia e l’ho detto perché mi scoppiava qualcosa dentro, ho i miei tempi, magari dopo una settimana mi sarebbe venuto di dirlo. È un mese e mezzo che ci frequentiamo”, ha aggiunto parlando con Carmen Russo e Raffaella Fico.