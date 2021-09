Lulù Selassiè con un cerotto sul braccio al GF Vip 2021: il motivo gela tutti

Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip indossa sempre un cerotto. Vi siete mai chiesti il motivo? Ecco cosa si nasconde dietro quel gesto.

Lulù Selassiè è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che lo vede nel ruolo di conduttore per il terzo anno consecutivo.

La principessa, durante il corso di queste prime settimane della messa in onda, non è passata di certo inosservata. In un primo momento grazie al suo aspetto fisico e poi per la sua innata simpatia. Tant’è che è in grado di regalare quegli attimi di spensieratezza di cui il pubblico del piccolo schermo è alla ricerca non appena si sintonizza con la casa più spiata d’Italia.

Senza dimenticare poi la sua conoscenza con Manuel Bortuzzo. Tra i due è perfino scattato un bacio che ha fatto sognare migliaia di utenti della rete che sperano che la loro amicizia possa trasformarsi in qualcosa di più. Nelle scorse ore però il pubblico ha notato uno strano dettaglio su Lulù. Quale? Lulù, durante il corso delle puntate, indossa sempre un cerotto sul braccio.

In molti si sono chiesti il perché di questa scelta e noi ne abbiamo scoperto il motivo.

Perché Lulù Selassiè indossa sempre un cerotto al GF Vip? La verità

Lulù Selassiè, durante le diverse dirette tenute da Alfonso Signorini al GF Vip, ha sempre indossato uno strano cerotto sul braccio. Questo dettaglio, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, non è affatto sfuggito agli occhi del pubblico della rete che si chiede per quale motivo lo indossi h24.

In molti avevano subito ipotizzato che tale scelta fosse dipesa dal voler nascondere agli occhi delle telecamere un tatuaggio di cui si era pentita, ma la realtà è ben lontana dalla fantasia e l’immaginazione degli utenti della rete.

Lulù al GF Vio indossa sempre un cerotto, ma non per coprire qualche tatuaggio che ha scelto di rimuovere prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Tutt’altro. I tatuaggi, con questa scelta, non hanno nulla a che fare e non c’era nemmeno un mero gusto estetico di voler sfoggiare qualcosa di diverso dal solito. In modo da poter incuriosire o restare ben impressa nella mente del pubblico, rispetto ai suoi compagni di viaggio, che da casa segue tutto con attenzione.

Allora che cosa ha spinto il membro delle 3 principesse Selassiè a voler, o dover indossare un cerotto fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia? Come riporta il portale Biccy, il motivo di tale scelta è soltanto uno ed è il seguente.

Lulù è costretta ad indossare un cerotto perché prima di entrare al Grande Fratello Vip, si è bruciata con una piastra per capelli e per questo motivo ora è costretta ad indossarlo fin quando il tutto non sarà ritornato alla normalità.