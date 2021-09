Ricordate la prima “storica” paziente di Vite al Limite? Pesava ben 300 kg. Ecco com’è adesso. Il cambiamento è davvero impressionante

Vite al limite va in onda ormai da tanti anni: sono otto le stagioni del programma di Real Time (ma il format è americano) che segue cosa accade nella clinica del dottor Nowzaradan, dove obesi gravi provano a perdere chili e a ritrovare una condizione di vita accettabile.

Un ricordo relativo alla prima edizione della trasmissione riguarda una paziente che si è rivolta alla clinica del Texas con l’obiettivo di perdere peso. Quello che aveva raggiunto era impressionante, visto che la donna pesava oltre 300 chili. Si tratta della prima paziente vista nella trasmissione, una donna che non riusciva a vivere in modo dignitoso, soprattutto quando sono sopraggiunte evidenti difficoltà di movimento. La paziente in questione si chiama Melissa Morris, e si è rivolta disperata al dottor Now: pur di dimagrire ha affidato al dottore la cura per perdere peso, anche a costo di accettare cambiamenti drastici nelle sue abitudini.

Vite al limite, l’incredibile perdita di peso di Melissa Morris

La donna è stata un perfetto esempio di come i pazienti devono affrontare il percorso di recupero. Ha seguito bene ogni indicazione, riuscendo a raggiungere il peso minimo per potersi operare per il bypass gastrico. Con questo percorso ha perso ben 277 chili: un peso enorme. Melissa è tra i pazienti che sono riusciti a dimagrire di più.

Nel tempo (al di là delle puntate che l’hanno vista in onda) la donna ha trovato un equilibrio ottimale e oggi riesce a vivere una vita normale. E’ diventata madre di tre figli, Austin, Elia e Allona. In più ha creato uno splendido rapporto col dottor Nowzaradan e collabora con la clinica: lavora negli uffici a Houston, in quella che è ormai la sua seconda casa.