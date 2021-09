Le Principesse Selassiè rifatte? Le foto di com’erano e come sono

Le Principesse Selassiè del Grande Fratello Vip sono rifatte? Ecco le foto che le immortalano prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Le Principesse Selassiè sono senza dubbio tra le protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip, che vede per il terzo anno consecutivo Alfonso Signorini nel ruolo di padrone di casa.

In men che non si dica, nonostante non siano tra le più famose tra i vipponi scelti quest’anno, si sono subito messe in discussione, diventando le protagoniste indiscusse della casa più spiata d’Italia.

Oltre alla loro divertente personalità, al pubblico della rete non è affatto sfuggito anche il loro aspetto. Le tre concorrenti sono senza dubbio tre bellissime ragazze, ma in molti sospettino che siano ricorse all’aiuto del chirurgo per migliorare alcuni aspetti del loro corpo e viso, ma sarà realmente così?

Girovagando per la rete abbiamo trovato alcune foto appartenenti al passato che sono state confrontate con quelle attuali. In modo tale da poter confermare o meno se le 3 Principesse Selassiè del GF Vip sono rifatte oppure no.

Grande Fratello Vip: Le Principesse Selassiè prima e dopo il successo

La pagina Trash Culturale, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha scovato alcune foto risalenti al passato delle tre 3 principesse del Grande Fratello Vip per verificare se i dubbi del popolo della rete sono infondati oppure no.

Senza dubbio, facendo un rapido confronto con le foto del loro passato con quelle attuali realizzate poco prima che entrassero nella casa più spiata d’Italia, è possibile notare che le protagoniste indiscusse del programma di Alfonso Signorini hanno sì fatto qualche modifica al loro aspetto, ma non così eccessiva come in molti credevano.

Clarissa, Jessica e Lulù del Grande Fratello Vip sembrerebbe che prima di diventare tra i nuovi volti del piccolo schermo degli italiani si siano semplicemente limitate ad aumentare, forse un po’ troppo il volume delle loro labbra, come potete vedere dalle foto pubblicate in basso, ma i loro tratti sembrerebbero essere piuttosto simili a quelli attuali.

In molti, in particolar modo, si erano soffermati su Lulù, che sembrerebbe essere, tra l’altro, anche la prima ad avere trovato l’amore durante quest’edizione del reality show di canale 5, in quanto tra lei e Manuel Bortuzzo c’è stato anche un bacio e tante tenerezze sotto le coperte, ma in realtà non è così rifatta come molti credono. In quanto, oltre ad aver aumentato il volume delle labbra, sembrerebbe non aver apportato grandi cambiamenti ma ha avuto una grossa perdita di peso.

Le tre principesse Clarissa, Jessica Lulù Selassiè prima del GF Vip erano così. Il “mistero” è stato finalmente svelato.