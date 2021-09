Il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle hanno sbalordito tutti. Vediamo insieme cosa hanno combinato questa volta i Duchi di Sussex

Harry d’Inghilterra e sua moglie, Meghan Markle fanno sempre notizia. Ad ogni spostamento, ogni volta che rilasciano una dichiarazione, ogni volta che annunciano una novità, finiscono immediatamente su tutti i tabloid britannici. E non solo! I siti di tutto il mondo e tantissime trasmissioni televisive continuano a dedicargli molto spazio.

La loro fama è enorme da anni, ma è sicuramente aumentata a dismisura quando hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna, dove vivevano da quando si sono sposati, il 19 maggio 2018. La loro permanenza nel Regno Unito è stata abbastanza travagliata, come ha raccontato l’ex attrice statunitense nel corso di un’intervista rilasciata alcuni mesi fa ad Oprah Winfrey.

Leggi anche – Milly Carlucci, scippo a Signorini: a Ballando con le stelle il vip più richiesto

Meghan ha addirittura parlato di episodi di razzismo che le avrebbero fatto pensare anche al suicidio. Dopo questi episodi, i due ex reali hanno deciso di spostarsi in Canada. Con l’arrivo della pandemia mondiale, hanno optato per gli Stati Uniti d’America. Oggi vivono in una splendida villa nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro dimora di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Adesso Harry e Meghan hanno attirato nuovamente le attenzioni di tutti a causa di un altro episodio. Si tratta di una vicenda legata alla loro vita negli Stati Uniti d’America, che ha fatto discutere molto in Gran Bretagna a causa di un particolare che qualcuno ha notato. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché la questione sta facendo molto clamore.

Ti potrebbe interessare anche – Test: dimmi il tuo calciatore italiano preferito e scopri la tua vera personalità

Harry e Meghan nell’hotel preferito di Lady Diana

Il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, si trovano da alcuni giorni a New York. La notizia ha, ovviamente, attirato l’attenzione di tanti paparazzi e curiosi, pronti a tutto pur di ricavare uno scatto o un sorriso da parte dell’ex stella di Hollywood. Il luogo nel quale i Duchi di Sussex stanno alloggiando è stato oggetto di molte discussioni nelle ultime ore.

La coppia, infatti, ha scelto di alloggiare in un hotel molto amato da Diana Spencer, la madre di Harry, tragicamente scomparsa in un incidente stradale il 31 agosto 1997. Lady D. amava molto la città della Grande Mela, i suoi viaggi negli Stati Uniticd’America sono stati numerosi, specialmente dopo aver ottenuto la separazione dal Principe Carlo.

The Carlyle Hotel, nell’Upper East Side, ha ospitato tantissime volte la Principessa del Galles. E non solo, questo hotel ha ospitato anche altri membri della Royal Family inglese, come Carlo e Camilla o Kate e William. È evidente che si tratti di un albergo particolarmente amato dai Reali britannici.

Lady Diana soggiornava sempre nella suite royal di questo hotel, situata al ventiduesimo piano dello stabile. La suite è stata rinnovata da poco e forse Harry l’ha scelta proprio per ricalcare un luogo molto amato da sua madre. L’hotel, situato nell’Upper East Side, ha 189 stanze, di cui 90 suite, molte delle quali affacciate su Central Park. Quella nella quale si trovano Harry e Meghan è senza dubbio tra le più lussuose.

Ai nostri lettori interessa anche – I segni zodiacali più energici dello zodiaco: ci sei anche tu in classifica?

Il soggiorno a New York dei Duchi di Sussex

La presenza di Harry e Meghan a New York ha fatto discutere molto. È soprattutto la loro decisione di alloggiare al Carlyle Hotel, nell’Upper East Side, a creare scalpore. Si tratta dell’hotel nel quale alloggiava Diana Spencer quando passava alcuni periodi negli Stati Uniti d’America.

Non si sa ancora fino a quando i Duchi di Sussex resteranno nella Grande Mela. Al momento non è noto neanche se si tratta di una vacanza o di un viaggio che prevede anche alcuni incontri di lavoro. Secondo alcuni tabloid inglesi, si tratterebbe di una vacanza romantica in una delle città preferite della coppia.

I due ex reali hanno già partecipato ad un evento, il Global Citizen Live, andato in onda sulla BBC da Central Park. Si tratta di un evento organizzato per promuovere l’accesso ai vaccini, che dovrebbe essere un diritto di tutti, indipendentemente dal paese di provenienza o dalla classe sociale di appartenenza.

Sullo stesso argomento – Kate Middleton: i segreti inconfessabili gelano l’Inghilterra

Nel corso degli ultimi giorni, i Duchi di Sussex hanno avuto anche alcuni incontri importanti, come quello con Misha Nonoo, una fashion designer britannica. È probabile che nei prossimi giorni, l’ex attrice di Suits e suo marito incontreranno altre celebrità che risiedono a New York. Sicuramente saranno incontri che i paparazzi proveranno ad immortalare con uno scatto.