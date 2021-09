Milly Carlucci, scippo a Signorini: a Ballando con le stelle il vip più richiesto

By

Milly Carlucci soffia ad Alfonso Signorini il vip che avrebbe voluto al Grande Fratello vip? A Ballando con le stelle potrebbe arrivare lui!

Milly Carlucci starebbe preparando un colpaccio per la nuova edizione di Ballando con le stelle portando sulla pista dell’Auditorium della Rai un nome pazzesco. La conduttrice di Raiuno, infatti, secondo un’indiscrezione riportata da TvBlog, starebbe lavorando per avere tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2021 che, salvo colpi di scena comincerà il 16 ottobre, un vip che Alfonso Signorini avrebbe voluto al Grande Fratello Vip 2021, in partenza lunedì 13 settembre.

La Carlucci avrebbe puntato un nome importante che scatenerebbe sicuramente la curiosità del pubblico sia per la sua carriera che per alcune, importanti storie d’amore che ha vissuto.

Milly Carlucci vuole Andrea Iannone a Ballando con le stelle 2021

Milly Carlucci, secondo quanto fa sapere TvBlog, starebbe corteggiando Andrea Iannone per Ballando con le stelle 2021. La conduttrice, in tutte le edizione del suo programma, ha sempre portato nel cast anche degli sportivi. Quest’anno, il suo sogno, sarebbe quello di avere tra i concorrenti proprio Andrea Iannone, campione di motociclismo, ma anche ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Il nome di Andrea Iannone è stato anche accostato al Grande Fratello Vip 6 che partirà il 13 settembre e di cui sono stati annunciati i concorrenti.

Andrea Iannone, però, non ci sarà al Grande Fratello Vip 6. Cederà al corteggiamento di Milly Carlucci? In attesa di scoprirlo, quel che è certo è che nella casa di Cinecittà vedremo i seguenti concorrenti:

Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Nicola Pisu, Tommaso Eletti, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Carmen Russo, Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié, Lucrezia Maconnèn, Hailé Selassié, Manila Nazzaro e Aldo Montano.