Kate Middleton: i segreti inconfessabili gelano l’Inghilterra

Kate Middleton è uno dei membri più amati della Royal Family. Affascinante, elegante e con un’aria enigmatica, nasconde dei lati del carattere e dei gusti che nessuno conosce fino in fondo.

Kate Middleton, nata a Reading nella campagna inglese, è la Duchessa e la futura Regina Consorte d’Inghilterra più ammirata dai sudditi. Il motivo? E’ riuscita in pochissimo a farsi ben volere da tutti, con uno charm ed uno stile che sono diventati un’icona. Sulla scia dell’inconfondibile British look, inserisce dei dettagli che lo rendono unico, ma essere sé stessi fino in fondo è difficile per una futura sovrana. Ecco l’inconfessabile.

Kate Middleton, nome abbreviato di Catherine, nasce a Reading il 9 gennaio 1982. Cresciuta nella tipica campagna inglese, ha un’infanzia felice insieme alla sua famiglia. I Middleton sono in tutti 5, il numero perfetto per la reale d’Inghilterra.

Proprio in questo ultimo dettaglio che si cela la verità sulla nuova gravidanza, ma del resto ci si può aspettare di tutto da lei. E’ sempre stata impeccabile e sorridente, ma a volte la essere reali implica non riuscire ad esprimere sé stessi al 100%.

Non ne risente molto delle restrizioni a corte, anzi sembrano starle a pennello, ma esistono comunque dei retroscena che sconvolgono tutta l’Inghilterra!

Kate Middleton e i segreti mai rivelati

In seguito all’ultima decisione presa con il marito che ha fatto gelare l’Inghilterra, la futura Regina Consorte continua a sconvolgere i suoi sudditi. Nessuno si sarebbe mai aspettato tanti colpi di scena, soprattutto da lei che è sempre sembrata così a modo. In realtà, anche lei ha un passato che nessuno conosce.

Per quanto si dimostri sempre perfetta, anche la Middleton ha dei segreti non detti. Tutto risale a prima di conoscere l’amato William, anche perché adesso per rispettare l’etichetta e i doveri reali, non può fare tantissime cose.

Se c’è chi giudica chi lavora come commessa in un negozio di abbigliamento, questa persona non solo è piena di pregiudizi, ma offende anche Kate! La futura regina ha fatto questo lavoro nel negozio di abbigliamento, Junior Jigsaw. Impensabile se si fa riferimento al fatto che adesso non può assolutamente lavorare per via dei dettami reali, figuriamoci avere un’occupazione comune come questa! Ma non finiscono qui le novità.

La reale più stilosa, si è mostrata quasi senza veli! Il giorno in cui il Principe la notò, fu durante una sfilata di beneficienza in università. Infatti, ha indossato un abito blu con dei veli neri addosso! Sensuale e moderna nel vestito creato dalla compagna Charlotte Todd con soli 30 sterline, nel 2011 è stato venduto all’asta per 78mila! Anni di pazzie e gloria che adesso non torneranno più.

Infine, ma non meno importante c’è l’ultimo segreto dal vaso di Pandora. Durante gli studi al prestigiosissimo Marborough College, conosce il suo primo amore, e non è il principe! E’ Charles Von Mol, giocatore di rugby della sua scuola!

Insomma, un passato che in pochi conoscono, ma che fanno acquisire un po’ di umanità, anche ad un personaggio così reale.