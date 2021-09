Kate e William, la famiglia si allarga? La verità che non ti aspetti

Kate e William stanno spopolando nel web e nelle riviste più rinomate. Il motivo? Sono protagonisti di un un colpo di scena che segna un cambiamento senza precedenti.

Kate e William sono tra i papabili prossimi reali al trono della Corona inglese. Ovviamente, soltanto dopo la futura scomparsa della Queen Elisabetta II. La Regina più amata di sempre è viva e vegeta! Di recente, i Duchi di Cambridge hanno lasciato degli indizi qua e là su una presunta quarta gravidanza, ecco la verità.

Kate e William sono due reali da favola. Entrambi amati dai sudditi e dalla scena internazionale, stanno vivendo un momento di forte tensione dati gli ultimi eventi che hanno causato delle violente polemiche al Windsor Castle.

Infatti, è da poco scoppiata l’ennesima discussione, ma il motivo è sconvolgente. Ad iniziare non è stata la tanto discussa Duchessa del Sussex, ma pare che sia stata la Royal Family da Windsor a sferrare l’inaspettato attacco!

Diciamo che tra gli impegni reali e le burrascose faccende familiari, il casato più rinomato e famoso di tutti, non perde occasione per stare al centro del gossip. Questa volta però il motivo è il più enigmatico di tutti. Continuano a tenere i fan sulle spine, o almeno così è stato finora. Ecco la verità.

Kate e William: tutta la verità sulla famiglia

Essere dei genitori famosi non è facile, figuriamoci quando si ha indosso una corona! I reali inglesi più apprezzati sono loro, William e Kate, nonostante gli innumerevoli attacchi da parte del fratello minore e della moglie, il Duca e la Duchessa di Sussex, Harry e Megan. I due di recente, sono stati protagonisti di un raptus di gelosia da parte della moglie, evento inaspettato. Di colpi di scena però i fedelissimi alla Royal Family, non ne hanno mai abbastanza, l’ultimo riguarda la gravidanza dei papabili futuri sovrani inglesi.

Cos’è che fa pensare ad una quarta gravidanza, i fan sono impazziti? Tra gli indizi che fanno pensare a ciò, c’è l’assenza di Kate dalla scena pubblica. L’ultima volta che compare in pubblico è in occasione della finale degli europei, persa dall’Inghilterra, l’11 luglio. Da lì, torna a partecipare agli eventi pubblici di recente, quando visita alla Raf di Brize Norton a Londra alle soldatesse che hanno partecipato alle operazioni di evacuazione in Afghanistan. Per l’occasione indossa degli abiti che nascondono le forme in modo strategico!

A questi indizi che fanno pensare alla gravidanza risponde il co-fondatore della True Royalty, Nick Bullen. Esperto della famiglia reale, nella recente intervista a Us Weekly dichiara la direzione che prenderanno i reali: è opposta alle aspettative!

Il motivo? Secondo Bullen, Kate è tradizionalista ed attaccata all’ideale della propria famiglia. Infatti, i Middleton sono in tutto cinque, e proprio perché si è trovata bene in passato, e lo è adesso, lui pensa che abbia raggiunto l’ideale di famiglia dei suoi sogni. Inoltre, non finiscono qui i retroscena.

Sempre secondo l’esperto, dato che la Middleton ha avuto gravidanze difficoltose, con squilibri e nausee, a maggior ragione non ne vorrebbe un’altra per il periodo che verrà, il quale si prospetta fondamentale!

L’anno prossimo entrambi compiranno 40 anni, e ci sono così tanti progetti da realizzare per gli enti benefici e le fondazioni in arrivo, che non avranno il tempo per un altro Royal baby.

Del resto, non è detta l’ultima parola, si tratta pur sempre di previsioni, può ancora accadere di tutto!