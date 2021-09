Giulia Pelagatti, chi è la nuova velina mora di Striscia la Notizia. Età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e il passato ad Amici.

Giulia Pelagatti è una giovane ballerina che ha conquistato la fiducia di Antonio Ricci che l’ha scelta come nuova velina mora di Striscia la Notizia. Originaria di Prato, è un volto che il pubblico di Amici di Maria De Filippi conosce molto bene avendo partecipato come concorrente.

Giulia Pelagatti è stata scelta insieme alla collega Talisa Ravagnati per ballare sul bancone del tg satirico più famoso della televisione italiana, ma chi è davvero Giulia Pelagatti?

N ome: Giulia Pelagatti

Giulia Pelagatti Segno Zodiacale: Ariete

Ariete Data di nascita: 5 aprile 1999

5 aprile 1999 Luogo di nascita: Prato

Prato Professione : ballerina e modella

: ballerina e modella Altezza: /

/ Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: @pelagattigiulia

Giulia Pelagatti: vita privata e carriera

Classe 1999, Giulia è nata a Prato dove manifesta la sua passione per la danza sin da piccola. Contemporaneamente alla scuola, infatti, frequenta numerose scuole di danza e si perfeziona con corsi e stage entrando nella squadra della Fids e gareggiando come ballerina sportiva in moltissime competizioni.

Contemporaneamente si diploma presso il liceo delle Scienze Umane “G.Rodari”. La sua passione, però, resta la danza e, dopo aver superato i casting, diventa un’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi che, nella nuova edizione, tra gli allievi, ha Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio. Riesce ad arrivare alla fase del serale, ma non vince.

Il talento espresso nella scuola più famosa d’Italia le dà la possibilità di lavorare come ballerina sul palco di Colorado. A settembre 2021 diventa ufficialmente la velina mora di Striscia la Notizia.

Della sua vita privata non si sa molto se non che ha avuto una storia con il suo ex compagno di Amici 16, Riccardo Marcuzzo. Attualmente sembrerebbe essere single. Nelle foto che pubblica su Instagram, infatti, è sola o in compagnia degli amici.