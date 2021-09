Pasta fatta in casa: i trucchi infallibili per un risultato sorprendente

La pasta fatta in casa non è mai stata così semplice da fare! Trucchi e segreti che una volta imparati, daranno ai tuoi piatti la garanzia di un gusto sublime.

Se gli italiani parlano di pasta non è così inusuale, ma è chiaro a tutti che per realizzare dei primi dal sapore indimenticabile, bisogna conoscere i segreti della nonna. Per la grandezza del risultato è necessario spolverare i ricettari per chiarire le semplici regole da rispettare, anche perché non hai bisogno di nessun macchinario!

La pasta è la risposta a tanti problemi, il motivo? Permette alle persone di riunirsi e stare in compagnia, partecipando ad un’esperienza di gusto che regala un momento di godimento e felicità.

A chi non mette felicità mangiare? La cucina italiana non ha eguali in fattore di gusto. Dalle ricette più semplici, alla preparazione infallibile per la pizza in teglia più soffice che ci sia! Insomma, cucinare non è solo mettere insieme degli ingredienti.

Significa seguire la ricetta con un pizzico di fantasia, quella che ha permesso di studiare metodi infallibili, come quello che sveleremo qui per la pasta in casa perfetta!

La pasta fatta in casa, ecco come senza macchinari

Riuscire ad impressionare gli ospiti è un’impresa ardua, ma non impossibile! Innanzitutto, dovresti armarti di questo infallibile alleato se vuoi avere risultati eccellenti, ma non solo. Occorre seguire dei semplici accorgimenti, ricordando soprattutto la regola più importante in cucina.

Ingredienti

500 g di Farina 00

4 Uova da 70 g circa l’una

Le mani in pasta!

Hai letto bene, devi sporcarti le mani per avere un risultato eccellente! E’ chiaro che utilizzare un robot da cucina renderà più celere il procedimento, ma per un lavoro fatto nel pieno rispetto delle tradizioni occorre utilizzare i polpastrelli! Metti insieme gli ingredienti, prima la farina e al centro le uova, amalgamando tutto, aggiungendo anche un pizzico di sale. Il segreto è che non basta impastare, ci sono degli accorgimenti essenziali.

Trucchi del mestiere

Il primo riguarda il processo di lavorazione, deve essere: energico e rapido, non deve durare più di una ventina di minuti. Durante questo lasso di tempo devi acquisire la tecnica per la riuscita del risultato, si tratta di tre operazioni da fare in questa tempistica. Devi: stendere, ripiegare e avvolgere finché non compaiono delle bollicine! Ma non finisce qui, o meglio prima di iniziare a fare tutto c’è un ultimo dettaglio che non devi tralasciare.

Segreto infallibile

Le temperature sono fondamentali. La cucina ha delle regole scientifiche e chimiche, perché ogni ingrediente ha la sua reazione. Una da tenere in conto è quella che accade quando le mani toccano l’impasto, e ti sconvolgerà. Devono essere fredde, quindi ti conviene bagnarle con dell’acqua! Alla fine, dopo aver impastato, e lasciato riposare per circa 30 minuti, potete stendere la pasta con movimenti che vanno dal basso verso l’alto.

Quando lo spessore sarà ben uniformato e si intravedrà la trasparenza della pasta, ecco che piatti che verranno! La regola più importante in cucina? Usa la tua fantasia!