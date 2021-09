Signorini blocca Soleil Sorge al GF Vip: lo scivolone in diretta indigna

Signorini ha bloccato Soleil Sorge durante la diretta del Grande Fratello Vip. Lo scivolone di lei ha indignato il popolo della rete.

Signorini sta conducendo una delle puntate più ricche di questa sesta edizione del GF Vip. In quanto non solo ha dovuto fare i conti con le sue due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ma anche con i suoi concorrenti. Questa sera, infatti, c’è stato il primo confronto tra loro e il mondo esterno.

Ovviamente il confronto non poteva non riguardare Soleil Sorge, che durante il corso di questa serata non solo ha avuto modo di confrontarsi ancora una volta con Gianmaria Antinolfi, ma anche con la sua fidanzata Greta. Durante questo momento, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto uno scivolone che ha indignato il web e Signorini l’ha prontamente rimproverata in diretta.

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini rimprovera Soleil Sorge in diretta

Soleil Sorge, durante il confronto con Greta, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, mentre quest’ultima le parlava, stroncando il suo atteggiamento nei confronti del suo fidanzato, lei se n’è andata in quanto ha ammesso di trovare il contenuto poco interessante e di non avere alcuna intenzione di voler continuare ad ascoltarla.

Alfonso Signorini, non appena ha visto la sua concorrente abbandonare la sua postazione per andare a sedersi sul divano, l’ha subito rimproverata, affermando che il gesto fatto in diretta è da maleducati e che doveva tornare al suo posto a sentire che cosa aveva da dirle Greta, visto che era approdata nella casa del Grande Fratello Vip soltanto per parlare lei.

Soleil Sorge ha chiesto scusa per poi tornare al suo posto, ma il confronto con Greta non ha dato forse i frutti sperati. In quanto non ha fatto altro che ignorarla per tutto il tempo, se non quando lei ha avuto modo di poter rivedere il suo fidanzato. In quanto si è gustata il momento mangiando dei biscotti e prendendola in giro come soltanto lei sa fare.

Soleil ha fatto arrabbiare Signorini al GF Vip, che l’ha richiamata subito all’ordine, e le sue opinioniste non hanno potuto che concordare con le sue parole. Trovando fuori luogo l’atteggiamento assunto dalla concorrente durante il corso della serata.