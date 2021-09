A tutti capita una volta ogni tanto di avere qualche cambiamento d’umore, no? Meglio non parlarne con i segni più lunatici dello zodiaco, però. Non sappiamo proprio come potrebbero prenderla!

Dai, ammettilo è successo sicuramente anche a te.

Un momento eri allegro e contento, felice di trovarti dov’eri e perfettamente a tuo agio. Quello dopo, però, improvvisamente qualcosa ti ha fatto perdere la ragione e ti sei ritrovato a sbraitare contro gli altri, convinto di trovarti nella serata più brutta della tua vita.

No, non preoccuparti: non stai diventando matto e non stai neanche iniziando ad invecchiare.

(O meglio: stiamo tutti invecchiando, ogni secondo, quindi perché preoccuparsene?).

Quello che ti è successo è di aver sperimentato la vita nei panni di un lunatico: non sei curioso di scoprire quali sono i segni zodiacali più succubi di questa particolare condizione?

I segni più lunatici dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Non c’è niente da fare: ci sono persone che, poco importa cosa succeda loro nella vita, non possono proprio fare a meno di essere lunatici.

Con questo termine si descrivono tutte quelle persone che cambiano, per l’appunto, idea in base a qualcosa di indefinito e con la stessa frequenza con la quale si alza la luna.

Ogni giorno!

L’oroscopo può aiutarci a capire qualcosa di più dei lunatici, semplicemente indicandoci la classifica dei cinque segni più a rischio… “lunaticità“.

Dopotutto, conoscere prima degli altri una caratteristica così particolare, grazie solo al segno zodiacale può essere un vantaggio, non trovi?

Adesso finalmente puoi spiegarti perché il tuo partner si comporta in una determinata maniera o che cosa succede quando il tuo capo arriva a lavoro con il viso rabbuiato.

Meglio saperlo in anticipo ed essere pronti piuttosto che dover subire i loro

Scorpione: quinto posto

Per lo Scorpione, essere lunatico è qualcosa che ha a che vedere (ovviamente) con il suo carattere.

Sappiamo bene quanto e come sia preciso lo Scorpione, soprattutto sul lavoro o nelle questioni burocratiche.

Quando qualcuno o qualcosa impedisce allo Scorpione di essere efficiente, ecco che quella persona che conoscevamo bene fino a qualche secondo prima… diventa veramente spaventosa!

Appena lo Scorpione sente di non poter essere sé stesso, cambia faccia, espressioni e modo di fare. Si tratta di un vero lunatico… quando qualcuno gli mette i bastoni tra le ruote!

Toro: quarto posto

Anche il Toro è uno di quei segni che proprio non riesce a non prendere decisioni… all’improvviso!

Il Toro, infatti, è un segno particolarmente sensibile che spesso cambia idea a causa della sua costante insicurezza.

Non c’è niente e nessuno che possa renderlo sicuro di sé. Il Toro si mette sempre in dubbio da solo e cambia idea, quindi, di conseguenza.

Ha fatto bene a comportarsi così? Dovrebbe essere più freddo, più caldo, più gentile o più arrogante? Nessuno lo sa: men che meno, il Toro stesso!

Ariete: terzo posto

L’Ariete guadagna il primo gradino del podio della nostra classifica dei segni zodiacali più lunatici di tutto lo zodiaco a causa principalmente del suo modo di fare.

Invece di aspettare prima di formarsi un’opinione, infatti, gli Ariete passano tantissimo tempo a parlare (e sparlare) degli altri.

Questo, purtroppo, li porta spesso a farsi delle idee sbagliate, seguendo dei preconcetti che gli rendono la vita difficile!

Appena, infatti, le cose si rivelano diverse da quelle che gli Ariete avevano immaginato, ecco che il cambio di idee (e di “faccia”) è praticamente immediato.

Per gli amici di lunga data degli Ariete, vuol dire avere a che fare con qualcuno che un giorno sparla di una persona e quello dopo… la invita dappertutto!

Cancro: secondo posto

Ebbene sì: nonostante la Luna sia anche il pianeta dei Cancro, diamo loro solo il secondo posto nella classifica dei segni zodiacali più lunatici dell’oroscopo!

Non vogliamo negarlo: il Cancro può essere decisamente lunatico quando vuole e cambiare umore da un momento all’altro.

Quando prendono finalmente coscienza di qualcosa, infatti, i nati sotto il segno del Cancro possono agire anche in maniera che agli occhi degli altri può sembrare lunatica.

Semplicemente, il Cancro non si fa problemi ad agire secondo i propri sentimenti ed ancora più semplicemente, i suoi sentimenti non sono mai sicuri.

Il Cancro, infatti, decide di analizzarli costantemente, per scoprire se si sta sbagliando o se qualcosa è cambiato.

Quando scoprono di avere sentimenti nuovi o diversi a seconda di come si sono evolute situazioni e persone, i Cancro prendono sempre decisioni drastiche, senza paura.

Sono famosi per essere persone decisamente lunatiche ma, sotto sotto, anche coerenti. Ci sono numerose persone con le quali il Cancro ha tagliato i rapporti e, sebbene lo abbia fatto da un momento all’altro, non è poi più tornato sui suoi passi.

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni più lunatici dello zodiaco

Non c’è niente da fare, cari Gemelli. Sapete bene di essere il segno più lunatico dello zodiaco ed anche di creare tantissimi problemi, a causa di questo vostro modo di fare, alle persone che vi stanno intorno!

I Gemelli, infatti, sono persone estremamente lunatiche, che non si fermano veramente neanche per un attimo a pensare alle conseguenze delle proprie azioni.

Cambiano idea in un secondo e, così facendo, sconvolgono la propria vita senza paure.

Questo sarebbe fantastico se ad essere sconvolte fossero solo le loro vite: purtroppo, però, i nati sotto il segno dei Gemelli coinvolgono nei loro problemi tantissime altre persone!

Avere a che fare con i Gemelli vuol dire doversi aspettare, prima o poi, un colpo di testa oppure vivere costantemente con l’ansia che abbiano cambiato idea.

Sono le persone più lunatiche dello zodiaco: non solo quando si tratta di prendere decisioni ma anche riguardo il loro carattere!