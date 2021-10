Pia Balotelli, figlia Raffaella Fico. La mamma racconta il suo dolore

Pia Balotelli è la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli. Nella casa del Grande Fratello Vip la mamma racconta il dolore della piccola.

Pia Balotelli è la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli. La piccola è nata il 5 dicembre 2012. Oggi ha quasi nove anni ed è amatissima da papà Mario e mamma Raffaella. Quest’ultima, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, parla spesso di lei e ai suoi compagni d’avventura ha raccontato anche il dolore della sua bambina di fronte a certi insulti quando ha cominciato a frequentare la scuola.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Raffaella ha raccontato degli insulti ricevuti dalla sua bambina quando ha cominciato ad andare a scuola. “Non le volvevano dare la mano. Le dicevano che puzzava“. Parole durissime che hanno ferito e feriscono ancora Raffaella che ne aveva parlato in una precedente occasione.

Pia Balotelli, figlia Raffaella Fico e Mario Balotelli: vittima di insulti razzisti

Nel 2019, ospite di Storie Italiane, Raffaella Fico aveva raccontato gli insulti razzisti di cui era stata vittima la figlia Pia all’asilo, ma anche quelli subiti da Mario Balotelli.

“Quando stavo con lui e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando e entravo mi facevano il verso della scimmia. È capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa. Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una negra di me..a, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia mi chiese cosa significava ‘negra’. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola?”, raccontò all’epoca Raffaella.

LEGGI ANCHE—>Raffaella Fico, che sorpresa al Grande Fratello Vip: confessione in diretta

“Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in queste cose”, raccontò ancora ad Eleonora Daniele nel 2019.

LEGGI ANCHE—>Raffaella Fico, amara sorpresa: è successo all’improvviso