Manuel Bortuzzo e Lulù, scoppia di nuovo la passione in piscina: video

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: nella piscina del Grande Fratello Vip 2021 scoppia di nuovo la passione tra i due, video.

Scoppia di nuovo la passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Il rapporto tra il nuotatore e la principessa continua a dividere il pubblico del reality. Da una parte c’è chi è sicuro che il feeling tra i due diventerà sempre più forte e, dall’altra, c’è chi crede che il rapporto tra i due sia destinato a finire. Tuttavia, il bacio passionale che si sono scambiati in piscina ha cambiato nuovamente tutto.

Il rapporto tra i due gieffini procede tra alti bassi. Dai baci passionali ai momenti di distanza il passo è breve. La giornata di ieri, tuttavia, ha fatto chiarezza sul rapporto tra i due. Dopo il bacio in piscina e una nuova crisi di gelosia di Lulù, Manuel Bortuzzo ha parlato con la Selassiè mettendo in chiaro la propria posizione.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: prima il bacio, poi la gelosia e il chiarimento

In piscina, dopo aver nuotato anche con Alex Belli, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si lasciano andare alla passione. I due, da soli, si scambiano un bacio lungo e passionale, decisamente diverso da quelli che si scambiano quando sono presenti gli altri concorrenti. Dopo il momento, tuttavia, Lulù è stata nuovamente travolta dalla gelosia.

Durante la cena, Manuel ha accettato un po’ di zuppa che gli aveva offerto Soleil Sorge e la cosa non è andata giù a Lulù la quale, in seguito, ha messo in guardia Bortuzzo, esortandolo ad allontanarsi da lei perchè convinta che Soleil voglia farli litigare.

“Lo so cosa devo fare, io sto già avanti…ti chiedo per cortesia di non dirmi cosa devo o non devo fare”, è stata la risposta di Manuel che ha chiarito di non essere il suo fidanzato. Lulù, poi, ha fatto marcia indietro chiedendogli scusa e dicendogli di non volerlo infastidire e di dirle quando ha dei momenti in cui non la sopporta. Manuel, tuttavia, l’ha rassicurata dicendo che quel momento non è arrivato e che se capirà di non voler portare avanti la conoscenza, lo dirà tranquillamente.