Parmigiana di melanzane: i trucchi per un risultato leggero e impeccabile

Quante volte la parmigiana ha risolto i problemi di chi non sa cosa preparare per i propri ospiti? Ricca di gusto e tipica della cucina italiana, è la protagonista della ricetta di oggi, il motivo? Esiste un modo per renderla più leggera.

La parmigiana di melanzane è un ottimo piatto, sia per la sua economicità che per il suo inconfondibile sapore, il quale la rende una soluzione perfetta per se tra gli ospiti c’è un vegetariano. Quindi, accontenta anche tutti! Ma c’è un problema. Come fare per non farla rimanere sullo stomaco? Segui questo trucchetto, di sicuro te lo sei fatto scappare.

La parmigiana di melanzane è senza dubbio la torta salata più gustosa che esista. Le sue origini risalgono a circa due secoli fa, i più dicono che sia siciliana per via del termine parmigiana che in dialetto siculo si dice parmiciana e indica la persiana della finestra! Ma per quanto la cucina siciliana sia unica, non si può definire in maniera assoluta dove nasca la ricetta che combina insieme alimenti poveri ma genuini: pomodoro, formaggio, basilico, e le protagoniste, le melanzane!

A proposito di ingredienti, ci sono quattro modi per conservare il basilico che ti risulteranno utili ogni volta che ne avrai di bisogno. Appunto, il basilico si rivela essere un fedele alleato nelle ricette tipiche della cultura italiana, dal meridione in su!

Il tortino salato che per eccellenza fa ballare di felicità le papille gustative ha però un problema: difficile digerirlo! Non temere, esiste un metodo infallibile che renderà il tuo piatto più leggero, mantenendo il suo inconfondibile gusto.

Parmigiana di melanzane: più leggera e gustosa!

Essere dei maghi in cucina è facile, basta esercitarsi con i trucchi del mestiere! Come altre preparazioni particolari merita il rispetto di alcuni principi che non tutti conoscono in cucina, ma che una volta scoperti sono una rivoluzione! E’ il caso del trucchetto della ricetta per la pizza in teglia soffice, fatta in casa e senza macchinari! Ma come si fa a rendere la parmigiana più leggera, se le melenzane vanno fritte? Ecco come.

Il segreto per una parmigiana doc sta proprio nel saper trattare gli ingredienti che madre natura offre, cioè le melanzane! Dato che contengono molto acqua, è necessario metterle sotto sale come minimo per mezz’ora, poi risciacquarle e decidere quale delle due opzioni scegliere per renderla gustosa e più salutare.

La prima, è molto semplice, consta nella scelta di un olio extravergine d’oliva molto leggero e profumato al tempo stesso. Quindi, evita un olio dal sapore troppo forte, sia per mantenere il gusto della melenzana, sia per evitare che il fegato si appesantisca. Ma non finisce qui, perché prima di mettere le verdure a friggere è necessario che l’olio sia bollente!

La seconda, è una soluzione un po’ più estrema, ma che dà un risultato light al 100%. Cambia la modalità di preparazione delle verdure, invece di friggerle, grigliale! Il gusto sarà lo stesso, un po’ meno forte, ma senza dubbio saporito e salutare!