GF Vip, daytime del 1/10/21: Soleil non regge il colpo e crolla in diretta

Al GF Vip Soleil Sorge ha avuto un crollo, non riuscendo a reggere il colpo prima della puntata: l’accusa durissima l’ha distrutta.

Il daytime di oggi del GF Vip è pronto ad accompagnare il pubblico del piccolo schermo alla diretta di questa settimana con Alfonso Signorini.

L’appuntamento di oggi inizia con il botto con Lulù Selassiè in lacrime perché nota un certo avvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni e vorrebbe maggiori attenzioni da parte dello sportivo. Lui sbuffa perché non da peso a queste cose, avendo dovuto affrontare problemi ben maggiori.

Lui non intende rinunciare ai suoi amici per lei. In quanto non vuole privarsi della sua socialità per stare al suo fianco, ma attenzione perché la puntata di oggi non è finita di certo qui.

Soleil Sorge crolla al GF Vip: l’amaro sfogo dopo il caos

Ovviamente durante il corso del daytime del Grande Fratello Vip si è parlato anche delle accuse di razzismo a Soleil Sorge. Per Ainett Stephens non ha dato un buon esempio e dello stesso parere è stata anche Raffaella Fico, che ha confidato di aver vissuto il razzismo anche sulla sua pelle in quanto è successo lo stesso a sua figlia.

A nulla sono servite le scuse dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nessuno sembra crederle e lei sembrerebbe essere da sola in questo percorso. Tant’è che è crollata in diretta, lasciandosi andare ad un sfogo in confessionale in cui sospetta che questa sera verrà massacrata per il suo scivolone.

A questo si aggiunge l’arrivo in diretta di Aldo Montano nella Casa, che è ancora all’oscuro di quanto è successo nelle scorse ore tra i suoi compagni di viaggio.

Poco dopo Alfonso Signorini, in collegamento con il pubblico di canale 5, ha rivelato quale sarà uno degli argomenti che affronterà questa sera con le sue due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Si partirà con le tre principesse, accusate di recente di non essere delle vere nobili. In quanto suo padre sarebbe il figlio di un giardiniere.