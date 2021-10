GF Vip, gieffina in pericolo. Lui l’avverte: “Sei caduta nella trappola”

Al GF Vip sono iniziate le prime strategie e la concorrente è caduta in una trappola. A metterla in guardia è stato proprio Lui!

Al GF Vip, durante la diretta di questa sera, ne vedremo davvero delle belle. Il tutto è partito nelle scorse ore, quando l’annunciato ingresso di Aldo Montano, che è dovuto allontanarsi per qualche giorno a causa di alcuni impegni istituzionali ma ora è tornato a far parte del cast del reality show di successo di canale 5, ha creato non poche polemiche.

La sua entrata ha dato vita ad una lite tra Alex Belli e Samy Youssef, che ha comportato numerosi schieramenti ed altre incomprensioni di vario tipo. In particolare a sdegnare i concorrenti di Alfonso Signorini è stata una frase pronunciata da Soleil Sorge contro Ainett Stephens e Samy, consigliandogli di non urlare come scimmie. Le sue parole sono state percepite come razzista e i vipponi hanno chiesto alla produzione di prendere provvedimenti a riguardo.

L’unico che si è schierato a favore dell’ex Uomini e Donne è stato Alex Belli, che l’ha messa in guardia. Secondo lui, infatti, è caduta in una trappola.

Alex Belli mette in guardia Soleil Sorge al GF Vip: le sue parole

Alex Belli, nelle scorse ore, ha difeso Soleil Sorge al Grande Fratello Vip affermando di essere pienamente convinto che lei non abbia pronunciato quelle parole con toni o intenzioni razziste, ma più che altro che sia caduta in una trappola organizzata ai suoi danni dalle sue acerrime nemiche nella casa più spiata d’Italia che avrebbero trovato il mondo per farla apparire “marcia” agli occhi del pubblico del piccolo schermo, che segue il tutto con estrema attenzione.

“Io sono certo che la tua intenzione non era razzista e sono convinto che lo sanno anche loro” ha esordito il bell’attore nelle scorse ore, provando a consolare Soleil. “Sei caduta nella loro trappola. Attenta a ogni mossa che fai, loro non aspettano altro che attaccarti” ha poi aggiunto.

“Così come a me ieri sera. Sono caduto in un tranello, ci sono cascato. Stamani quando sono entrato in confessionale mi hanno detto ‘Belli glissa’. Capisci? Cioè è chiaro cosa intendevano“ ha rivelato, ammettendo anche che cosa gli hanno chiesto di fare gli autori. “Gli altri non vedono l’ora di distruggerti è palese. Guarda che questa cosa è soltanto la punta dell’iceberg. […] Non cedere alle provocazioni e fingi di non ascoltare le cattiverie” ha poi concluso, come riportato da Novella 2000.

Alex belli ha difeso Soleil Sorge al GF Vip, mettendola in guardia dalle sue compagne di viaggio.