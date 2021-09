Grande Fratello Vip 2021, caos nella casa: liti infuocate, accuse pesantissime e minacce d’abbandono. I concorrenti perdono la testa.

Caos nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Sono bastate 24 ore per far cambiare il clima sereno che si respirava. Dopo la lite tra Alex Belli e Samy Youssef che ha coinvolto anche Soleil Sorge e Ainett Stephens, gli animi si sono infiammati e ci sono state diverse discussioni. A finire sul banco degli imputati è stata Soleil Sorge per una frase che non è piaciuta ad Ainett, Samy e Raffaella Fico e che è stata poi condannata da tutti gli altri concorrenti.

Durante la discussione tra Samy e Alex Belli con il primo che non ha gradito l’atteggiamento dell’attore che aveva esortato tutti a stare in silenzio per poter ascoltare Aldo Montano, nella love boat in attesa di potersi unire al gruppo, Soleil, non gradendo le urla, ha detto: “Ma non c’è bisogno che urli, veramente. Cosa hai da urlare?! Vacci a parlare tranquillamente. Basta urlare sembrate delle scimmie“.

Una frase che non è piaciuta ad Ainett, Samy e Raffaella e che ha scatenato una pesante discussione con la maggior parte dei concorrenti che si è scagliata contro Soleil.

Grande Fratello Vip 2021, tutti contro Soleil: Sorge minaccia l’abbandono

Manila Nazzaro e Jo Squillo, dopo una notte di chiacchiere e discussioni con tutti i concorrenti tranne Soleil, hanno raggiunto quest’ultima per parlarle e raccontarle le reazioni che la sua frase ha scatenato in casa.

Soleil ha spiegato di non aver assolutamente detto la frase per offendere Ainett e Samy e ha chiesto scusa a quest’ultimi e a tutte le persone che si sono sentite offese dalle sue parole. Durante la discussione, però, i toni si sono accesi. “Arrivare a chiamare delle persone ignoranti, dire che non sai mettere i verbi insieme, definire delle scimmie mi sembra veramente eccessivo. Lo hanno sentito tutti. E non gliela faccio passare”, ha ribadito Ainett.

LEGGI ANCHE—>“Questo è l’intento di ogni donna”: gelosia e triangoli al Grande Fratello Vip

“Io sono cresciuta a Los Angeles, per me il razzismo non esiste! Ma come si permettono? Mi viene da piangere. Se avessi voluto offendere Ainett avrei detto ‘sembri una scimmia’, no? Questo accostamento razziale è sbagliatissimo” – ha chiarito Soleil.



LEGGI ANCHE—>GF Vip, daytime del 30/09/21: volano parole forti, pubblico indignato

“Voglio chiarire questo fraintendimento, mi uccide sapere che gli altri abbiano pensato questo. Se davvero verrà strumentalizzata così, mi fanno veramente schifo queste persone”, ha concluso aggiungendo di essere anche pronta ad abbandonare la casa.