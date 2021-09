Grande Fratello Vip 2021, clamoroso ritorno in casa: la sorpresa che spiazza tutti gli altri concorrenti prima della nuova puntata.

Ritorno in casa per il concorrente più amato del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver abbandonato momentaneamente la casa per un precedente impegno istituzionale al quale non poteva mancare, il gieffino ha fatto rientro in casa occupando la famosa love boat dove resterà fino a venerdì 1° ottobre quando, in diretta, Alfonso Signorini annuncerà ufficialmente il suo ritorno in gioco.

In attesa di scoprire chi sarà l’eliminato tra Nicola Pisu, Gianmaria Antinolfi e Andrea Casalino, il pubblico e i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 hanno accolto la vera star del reality show.

Grande Fratello Vip 2021: il ritorno di Aldo Montano, entusiasmo e liti in casa

Nella casa del Grande Fratello Vip è ufficialmente tornato Aldo Montano. Dopo essere uscito per partecipare ad un incontro con il presidente della Repubblica per la sua partecipazione alle Olimpiadi, dopo aver osservato un periodo di quarantena in albergo, Montano è rientrato in casa, ma fino a venerdì prossimo, resterà nella love boat.

Nella love boat, approfittando di un momento di solitudine, Montano rivolge un pensiero alla madre. “Mamma tanti auguri! Oggi è il tuo compleanno, purtroppo non possiamo passarlo insieme ma sono sicuro che sarai attaccata alla televisione. Ti mando un bacio grande, sei una donna meravigliosa e una mamma spendida”, dice il campione.

Il Grande Fratello, poi, gli concede la possibilità di parlare con i compagni. Separati da un vetro, tutti gli altri concorrenti si precipitano a salutare Aldo. Tra i più felici ci sono Manuel Bortuzzo e Alex Belli. L’attore, di fronte al rumoreggiare degli altri concorrenti, ha chiesto di fare silenzio per poter ascoltare Aldo.

Samy non ha gradito il rimprovero di Alex e, in casa, si è scatenata la lite.