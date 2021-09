Grande Fratello Vip, tra Soleil e Gianmaria il colpo di scena che spiazza

Grande Fratello Vip è un appuntamento con il divertimento, ma non solo. Le amicizie, le discussioni, e gli amori che fanno giri immensi e poi ritornano, contribuiscono a fare crescere la suspense.

Gli ultimi appuntamenti con Grande Fratello Vip sono stati densi di eventi che hanno lasciato senza parole i fan. Alfonso Signorini sa sempre come far intrecciare le storie dei protagonisti, ma per due, Soleil e Gianmaria, niente di tutto questo era previsto.

Grande Fratello Vip sgancia l’ennesima bomba ad orologeria! Le novità continuano a mantenere caldo il clima all’interno della casa. Chi conosce la dinamiche del programma lo sa che in fondo, è proprio per questo che lo si ama!

Di recente, sono state diverse le confessioni. In particolare, ha sconvolto tutti l’intima rivelazione di una principessa che ha provato molto dolore in seguito ad un evento che l’ha toccata profondamente.

Insomma, in clima di discussioni intime, c’è qualcuno che ne ha decisamente approfittato per dire la sua.

Grande Fratello Vip: Gianmaria e Soleil sconvolgono tutti

Essere sempre al centro dell’attenzione all’interno della casa, non è facile, soprattutto se si è ex. Le tensioni sono sempre in aumento, e ogni motivo e buono per far scattare il litigio. Infatti, non tardano ad arrivare dei vecchi malumori che hanno portato caos. I due protagonisti di oggi però hanno deciso di parlarne, ecco la reazione.

Gianmaria e Soleil abbracciati? Ebbene sì, il duo in questione ha stupito tutti, ma perché? Sono ritornati insieme, oppure c’è qualcos’altro che bolle in pentola?

La coppia di ex ha fatto molto parlare di sé. A causa del fatto che hanno vissuto una relazione molto particolare, in cui la gieffina non voleva alcuna etichetta. Non si definivano fidanzati, ma vivevano come se fossero tali, ed è stato proprio Gianmaria a mostrarsi il più sconvolto nel rivederla, il motivo?

Se ne era innamorato, lo ha confessato agli amici all’interno del programma durante le loro discussioni serali. Adesso, dopo tanti litigi sotto gli occhi di tutti, si abbracciano perché hanno fatto pace.

Lui le ha chiesto scusa per essere stato egoista, mentre lei ha ribadito quanto avesse dovuto tutelare la loro storia d’amore, invece di parlarne pubblicamente.

Insomma, un bel punto d’incontro per le due belle teste calde, che sia l’inizio di una interessante amicizia o un ritorno di fiamma? Gianmaria è fidanzato, ma si sa, al GF tutto può accadere!