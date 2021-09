Oggi abbiamo deciso di svelare una classifica dell’oroscopo decisamente importante: quella dei segni che giocano con i sentimenti (soprattutto altrui)!

Hai sempre pensato di essere una brava persona, gentile, educato e un vero e proprio tesoro, vero?

Se ti trovi nella classifica di oggi dell’oroscopo, però, sappiamo bene che sai qual è la verità sul tuo conto: sei uno che gioca con i sentimenti degli altri!

Persone che non si fanno scrupoli a prendere in giro, ferire o illudere gli altri si trovano veramente (e purtroppo) ovunque.

La classifica dell’oroscopo dovrebbe aiutarci ad evitare o, quantomeno, ad essere cauti intorno a certe persone: che ne dici, gli diamo un’occhiata insieme?

I segni zodiacali che giocano con i sentimenti: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Inutile fare finta che non sia così: purtroppo esistono, al mondo, tantissime persone che non si fanno problemi a giocare con i sentimenti altrui.

Magari, mentre leggi queste righe, stai già pensando ad una persona in particolare che ti ha preso in giro e l’ha fatto volutamente.

Magari ancora, invece, sei stato così fortunato da non incontrare nessuna di queste persone per ora e noi, ovviamente, ti auguriamo di non incontrarle mai.

C’è, inoltre, un’altra possibilità: potresti essere proprio tu il tipo di persona che scherza con le emozioni degli altri!

Ovviamente a tutti, per inesperienza, sperimentazione o semplicemente per sbaglio, è capitato di ferire qualcuno. Magari non ce ne siamo resi conto se non molto dopo, magari eravamo persone diverse in quel momento della nostra vita: insomma, nessuno è completamente innocente, dobbiamo ammetterlo!

Possiamo dire, però, che stelle e pianeti ci hanno già dato una mano a riconoscere i tratti caratteriali dei segni zodiacali in numerose occasioni.

Perché non sfruttarli anche in questa? Scopriamo insieme la classifica di oggi dell’oroscopo, quella dei segni zodiacali che giocano sempre con i sentimenti altrui.

Tu pensi di esserci?

Cancro: quinto posto

Dobbiamo inserire, immediatamente, i nati sotto il segno del Cancro nella nostra classifica di oggi. Capiamoci: non si tratta certo di volerli mettere in imbarazzo, quanto di “smascherare” un loro atteggiamento veramente diffuso.

Sì, il Cancro gioca con i sentimenti degli altri ma non nella maniera nella quale vi aspettate voi!

Empatici ed emotivamente attenti come sono, i nati sotto il segno del Cancro sono in grado di “vedere” attraverso le bugie e le palizzate degli altri. Quando diciamo che giocano, intendiamo semplicemente che è molto difficile mentire ad un Cancro e che lui sta giocando con voi. Fate veramente molta attenzione con loro: sanno sempre che cosa intendete veramente e quando state mentendo!

Scorpione: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione possono essere visti come persone capaci di giocare con i sentimenti altrui.

Non si tratta di certo di qualcosa che fanno tutti i giorni: allo Scorpione, spesso e volentieri, i sentimenti degli altri non interessano proprio!

Il loro disinteresse è alla base del loro modo di fare: lo Scorpione è un segno che non si preoccupa minimamente dei sentimenti e pensa che tutti si comportino come lui!

Ecco, quindi, che finisce per giocare con le persone aspettandosi in cambio lo stesso trattamento: un disastro (quasi) annunciato!

Gemelli: terzo posto

Cari Gemelli, davvero vi aspettavate di non trovarvi in questa classifica dell’oroscopo? Sapete benissimo, infatti, che vi piace giocare con i sentimenti degli altri e anche che vi piace poco prendervi le vostre responsabilità.

Non siete invisibili: gli altri si rendono conto di quello che fate!

I Gemelli sono persone che, spesso e volentieri, non si fanno proprio problemi a giocare con i sentimenti degli altri: per loro, infatti, gli unici sentimenti che contano sono i propri!

Un Gemelli non si farà scrupolo a cambiare completamente la sua vita ed il suo modo di fare per un semplice capriccio: magari oggi flirta con voi perché è annoiato ma domani si deve sposare! Meglio fare attenzione con loro!

Bilancia: secondo posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia sono persone che non si fanno assolutamente scrupoli a giocare con i sentimenti degli altri.

Per la Bilancia, infatti, non c’è niente di meglio che scaricare sugli altri il proprio bisogno di sicurezze… quando si sente giù!

A volte, come capita a tutti, la Bilancia passa dei periodi decisamente neri: non si sente voluta od apprezzate, invidia quello che hanno gli altri.

Quello che fa, allora, è semplicemente flirtare senza pietà con chiunque provi dei sentimenti per lei. Ecco, quindi, che la Bilancia decide magari di comportarsi proprio come se fosse il partner di una persona a cui sa di piacere: insomma, sembra mettere in piedi un flirt che sta andando a gonfie vele!

La Bilancia, però, non si espone mai: non vuole mai chiarire cosa succede, non si lascia andare quasi mai e, alla prima richiesta di spiegazioni, sparisce sbuffando.

Qual è il motivo? Semplicemente che, quando ha bisogno di rassicurazioni, la Bilancia gioca senza paura con i sentimenti di chi sa che può ferire.

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che giocano con i sentimenti degli altri

Al primo posto della classifica di oggi abbiamo quella che, sicuramente, è veramente una grande sorpresa.

Ma come, il Sagittario, così infantile e delicato, gentile ed amorevole è al primo posto di questa classifica?

Ebbene sì, è giunta l’ora di ammetterlo e di svelare un tratto del carattere del Sagittario decisamente curioso: gli capita molto spesso di giocare con i sentimenti altrui!

Proprio perché sono persone che faticano ad immaginare una vita nella quale ci sono persone a cui tengono più di altre, i nati sotto il segno del Sagittario sono famosi per creare dei veri e propri dilemmi in amore.

Per quanto riguarda le amicizie o gli altri rapporti, a parte una leggera “omertà” nel non dire sempre quello che pensa o che succede, il Sagittario è decisamente ben vista.

Se parliamo d’amore, però, chiunque abbia avuto a che fare con il Sagittario sa bene che cosa intendiamo quando lo descriviamo come un segno che gioca con i sentimenti altrui!

Mai convinto di quello che vuole e mai sicuro di voler trasformare una persona in particolare in quella “preferita“, il Sagittario è capace di prendere in giro numerose persone, anche nello stesso momento!

Si giustifica sempre dicendo che “non sapeva quello che faceva” ma diciamoci la verità, caro Sagittario: sai bene quello che fai, visto che lo fai semplicemente perché… è proprio quello che vuoi!