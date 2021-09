Grande Fratello Vip, tornano a galla vecchie ruggini: l’affondo in diretta

Al Grande Fratello Vip tornano vecchie ruggini! L’affondo in diretta non è passato inosservato agli occhi del pubblico della rete.

Al Grande Fratello Vip si respira un’atmosfera pesante sia dentro la casa più spiata d’Italia che al di fuori. Perché quest’anno le dinamiche non coinvolgono soltanto i vipponi selezioni da Alfonso Signorini per questa sesta edizione, ma anche le sue opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

No, questa volta il selfie che immortala la moglie di Paolo Bonolis e Magalli non c’entra nulla. O meglio: relativamente, ma la protagonista indiscussa resta Adriana. In quanto alcune vecchie ruggini con una sua ex compagna di viaggio, nonostante sia passato un po’ di tempo dalla loro esperienza nella casa più spiata d’Italia, non sembrerebbero essere giunte al termine. Tant’è che non è mancato l’affondo durante la scorsa diretta.

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip: la stoccata in diretta della sua ex collega

Adriana Volpe sembrerebbe non solo non avere buoni rapporti con la sua compagna di viaggio Sonia Bruganelli al GF Vip, ma anche con una ex concorrente con cui ha condiviso l’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Già durante il loro percorso, più volte avevano discusso. In quanto Rita Rusic aveva più volte mostrato una certa perplessità di fronte all’atteggiamento della conduttrice, accusandola di voler fare la mestrina nei confronti degli altri concorrenti, mentre lei aveva sempre smentito il tutto.

Nonostante sia passato del tempo da quel momento, le vecchie ruggini sono tornate a galla. In quanto la Rusic ha commentato la diretta di ieri sera del GF Vip sul suo profilo Twitter e nei confronti della Volpe non c’è affatto andata leggera, stroncando ancora una volta il suo atteggiamento come potete notare dallo screen che immortala il tutto.

Tra Adriana Volpe e Rita Rusic i rapporti non sembrerebbero essere dei migliori, ma a differenza del botta e risposta con Sonia Bruganelli, l’opinionista ha preferito non rispondere e glissare il tutto.