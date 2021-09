Manuel Bortuzzo si mostra in una versione sconosciuta per i fan: rivela tutta la verità sulla sua precedente relazione. La parole dette sulla sua ex non erano mai state svelate al grande pubblico.

Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti più chiacchierati della corrente edizione del Grande Fratello Vip condotta dall’inimitabile presentatore Alfonso Signorini. La sua storia è già di per sé toccante, ma nell’ultimo appuntamento è stato proprio il gieffino a decidere di sbottonarsi ulteriormente su fatti molto intimi che non lasciano più dubbi.

Manuel Bortuzzo è uno dei gieffini della corrente edizione del Grande Fratello Vip. Alla conduzione è stato riconfermato Alfonso Signorini, mentre tra le opinioniste ci sono le due new entry: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

La sua storia è profondamente triste, la chiara rappresentazione di un fato ingiusto e crudele, quello che lo ha portato su una sedia a rotelle. Con coraggio ha accolto la sfida che la vita gli ha posto, scrivendoci anche un libro, Rinascere. L’anno in cui ho cominciato a vincere.

Al momento, le novità sul conto del giovane non sono poche, infatti tra queste c’è una rivelazione sconvolgente che riguarda il padre. Il papà dice la verità sul rapporto con Lulù, devastando non poco i telespettatori che stentano a credere a quanto detto dal genitore. Ma non finisce qui.

Sarà il clima di rivelazioni ad influire, ma è proprio l’ex promessa del nuoto a raccontare il motivo legato al dramma che ha causato la fine della sua precedente relazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Manuel Bortuzzo, il dramma che gli ha stravolto la vita: confessione da brividi

Manuel Bortuzzo rivela la verità dei suoi sentimenti

L’amore è il sentimento più difficile da tenere a bada, anche perché al cuor non si comanda! Dopo l’ultimo racconto sull’origine dei suoi tatuaggi, Manuel continua ad essere al centro dell’attenzione. Il motivo? Ha creato lui stesso queste dinamiche, parlando di qualcosa di inconfessato e che ha delle conseguenze importanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Perché Manuel Bortuzzo va al Grande Fratello Vip? Motivazione da pelle d’oca

Il 22enne originario di Trieste, rivela tutto ciò che non ha mai detto prima. Promessa del nuoto, subisce una delle più grandi ingiustizie che la vita poteva avere in serbo per lui: non potrà nuotare per un po’, perché ha ricevuto dei colpi di pistola durante una rissa in cui non c’entrava nulla. Non potrà continuare a coltivare la sua passione finché non migliora, e la sua vita è stravolta per sempre.

Cambia tutto, perché dovrà conformarsi ad uno stile di vita da paralizzato. Il destino è stato crudele con lui, ma accanto a sé aveva la sua famiglia, e come si evince dalla foto sul suo profilo Instagram, anche la sua ex fidanzata Martina Rossi. Allora, perché non stanno più insieme se qui sembrano così uniti? Lo spiega Manuel in una confessione toccante.

La rivelazione è stata fatta durante una discussione con Lulù, la sua nuova fiamma e altra concorrente del programma. Dichiara che a causa dell’incidente non ha potuto frequentare nel modo più opportuno la sua ex ragazza. Quando ha avuto l’incidente, si conoscevano da soli 4 mesi. In più, a causa delle cure passava troppo tempo in ospedale e non la conosceva per niente, proprio per questo e perché le priorità in quel momento erano altre, ha dovuto dire basta.

Si è messo al primo posto, senza mancarle di rispetto. Infatti, dopo 8 mesi di relazione, le ha raccontato tutta la verità, troncando una volta per tutte i rapporti.