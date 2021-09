I 5 errori clamorosi che tutte hanno fatto: lasciali andare e sarai irresistibile

Prima o poi, quasi tutti iniziano a dare un senso al proprio stile seguendo le mode e poi capendo cosa ti piace veramente.

Imparando e provando nuovi vestiti, acconciature e trucchi, riusciamo a comprenderci meglio e a sentirci più a nostro agio con noi stessi.

Essendo un periodo di cambiamento e rinnovo di noi stesse, è del tutto normale che si facciano degli errori.

Ecco che interveniamo noi nel dirvi quali sono i 5 errori clamorosi che ognuna di noi prima o poi ha fatto, ma che non faremo più.

I 5 errori clamorosi da non fare

Ricordati che non c’è nulla di cui vergognarsi nello sbagliare ed è del tutto normale.

I nostri sono dei consigli per evitare di uscire con un look non totalmente perfetto, ma comunque nessuno ti sta giudicando.

Iniziamo a divertirci

1) Scegliere colori non in palette

Il primo errore riguarda l’armocromia, una disciplina che ti insegna ad utilizzare i colori che risaltano il tuo tono e sottotono della pelle. Questi colori sono detti in palette, ovvero i nostri colori di base.

Ciò comprende non solo il colore dei vestiti, ma anche il make up, il colore dei capelli, i gioielli, etc.

L’armocromia non è una disciplina facile e spesso tendiamo a fare degli scivoloni per la scarsa conoscenza o/e, banalmente, preferiamo sfoggiare certi toni che non ci risaltano.

Questo può portare a non sentirci a nostro agio con certi vestiti e a svalutarti, quando basterebbe in realtà solo poca attenzione in più.

2) Fare un taglio che non si abbina alla forma del viso

Diciamocelo, il rischio c’è! Tutti nella vita hanno voluto sperimentare un nuovo taglio di capelli e non sono rimasti soddisfatti della scelta.

Anche questo errore è totalmente normale e deriva da una poca attenzione nello scegliere il taglio di capelli che faccia risaltare la forma del nostro viso.

Adesso, per aiutare in questa ricerca, esistono addirittura delle applicazioni che ti consentono di vedere come stai con un qualsiasi taglio di capelli.

Come per l’acconciatura, anche la tinta è un problema: i colpi di sole invece di farti sembrare più abbronzata, in realtà ti sbattono, o il rosso che hai tanto desiderato in realtà non ti dona per niente.

Mi raccomando: pensa prima di prendere una di queste decisioni. Delle volte necessitiamo di un cambiamento repentino nel nostro look e puntiamo tutto sui capelli.

Ricordati che la tinta va via presto, ma per la ricrescita di capelli ci vuole tempo e soprattutto tanta pazienza.

3) Scegliere vestiti che non si adattano alla forma del corpo

Per capire quale tipologia di vestiti si adatti meglio a noi stesse, serve tempo per sbagliare e imparare.

Non è detto che se un vestito ci piace allora ci starà bene per forza. Dipende tutto dalla forma del corpo che hai.

Attenzione! Non stiamo parlando di taglie del vestito, ma di come questo possa aiutare a far risaltare i nostri pregi, nascondendo piccoli difettucci.

Per migliorare sotto questo punto di vista, è consigliato capire quale è la forma del tuo corpo e fare delle ricerche in merito evitando uno stile sciatto, che ci mostri goffe o che non ci faccia stare bene con noi stesse.

4) Depilare troppo le sopracciglia

Tan tan taaan, argomento pungente. Il giorno in cui facciamo la conoscenza delle pinzette, il rischio di esagerare è dietro l’angolo.

Soprattutto quando si è alle prime armi, si deve trovare il giusto equilibrio tra il togliere peli di troppo e lasciare dei veri e propri buchi.

Il rischio è che si finisca nel levare peli su peli perdendo la forma e il senso delle sopracciglia: queste danno espressività al nostro viso e potremmo risultare magicamente apatiche.

Il consiglio è quello di far ricrescere i peli: meglio avere un ciglio fuori posto, piuttosto che commettere errori su errori perdendo le nostre emozioni.

5) Esagerare con il make up

Mi raccomando, non stiamo parlando di trucchi da clown o mascheroni pochi attraenti.

Tutti sappiamo che questi sono obsoleti e che non ci valorizzano affatto.

L’errore che intendiamo è il calcare un po’ troppo la mano pensando di valorizzare il viso, ma avendo piuttosto il risultato opposto.

Esempi possono essere: un rossetto di un colore troppo accesso rispetto al nostro look, troppo illuminante sul naso che lo trasforma in una lampadina, o una linea netta di eyeliner che ci spegne lo sguardo.

Anche per questo errore si tratta solamente di fare pratica e scoprire quale make up ci valorizza di più.

Ricordati sempre: less is more