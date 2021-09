Tronista cacciato da Uomini e Donne: il retroscena choc su Maria De Filippi

A Uomini e Donne, dopo che Maria De Filippi ha cacciato il tronista dagli studi, è spuntata un retroscena che ha lasciato senza parole.

Uomini e Donne, durante il weekend, ha registrato le nuove puntate che a breve, si spera, vedremo sul piccolo schermo degli italiani. In quanto ne sono successe di cose negli studi Elios di Roma.

Come ormai noto, il giovane tronista Joele è stato cacciato da Maria De Filippi. Il suo percorso, fin dall’inizio, è sembrato essere tutt’altro che sincero e cristallino. In quanto si è presentato come un ragazzo che ha dovuto fare i conti con uno dei peggiori tradimenti che si possano mai scoprire: quello del proprio amore con il suo migliore amico.

La sua ex, però, non appena lui ha raccontato il tutto durante il suo percorso all’interno del programma, ha prontamente smentito il tutto, ma la questione non è mai stata approfondita. Poi si passa a ciò che è successo durante la sua permanenza al Trono Classico, dove in studio dice di essere stato benissimo in esterna con una sua corteggiatrice e alla redazione rivela l’esatto contrario.

Aggiungiamoci anche che in studio chiede ad una corteggiatrice, Ilaria, di sentirsi anche di nascosto ed il gioco è fatto. Per questo motivo la padrona di casa non ha potuto fare a meno di mostrargli l’uscita ed ora, nonostante il tutto non sia stato mandato in onda, a fare chiarezza ci ha pensato Fanpage, intervistando proprio l’ex corteggiatrice di Joele di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Maria caccia Joele: la corteggiatrice Ilaria rompe il silenzio

Ilaria Melis, dopo la sua uscita da Uomini e Donne, è stata raggiunta dai microfoni di Fanpage dove ha raccontato la sua versione della storia.

La ragazza ha confidato che secondo lei il tutto è stato molto ingigantito e frainteso. In quanto la proposta fattela da Joele, quella di sentirsi al di fuori del programma, sarebbe stata fatta in buona fede e che lei non avrebbe raccontato niente alla redazione perché lui le ha chiesto il tutto durante un ballo e a causa della musica alta non avrebbe sentito nulla. Ecco le sue parole a tal proposito:

“Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso di me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto“ ha raccontato Ilaria, la corteggiatrice di Joele.

“Succede che Maria ci chiama al centro studio e manda la clip del nostro ballo. Di fatto non ha cacciato Joele, ma il suo discorso è stato: ‘Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso. Ora chi scenderebbe per te sapendo che tu stai portando avanti solo Ilaria e che le hai detto determinate cose?’. C’erano infatti due ragazze che sarebbero dovute entrare e che si sono fatte indietro. Tina e Gianni poi hanno aggiunto che era una presa in giro nei confronti della redazione, ma secondo me è stato esagerato, non c’era malizia in realtà”.

Secondo Ilaria Melis non c’era alcuna malizia da parte dell’ex tronista Joele nel volerla sentire al di fuori del programma e di nascosto dalla redazione, ma gli utenti della rete si sono fatti un’idea del tutto opposta alla sua.