Uomini e donne choc: volano schiaffi in studio, il motivo agghiacciante

A Uomini e Donne sono volati schiaffi al centro dello studio! Tant’è che Maria De Filippi ha scelto di censurare il tutto.

A Uomini e Donne, durante l’ultima registrazione avvenuta qualche giorno fa negli studi Elios di Roma, è accaduto l’impensabile. In quanto, come riportato dal portale Il vicolo delle news, Maria De Filippi ha scelto di censurare ogni cosa. Ma che cosa è successo tanto da far arrabbiare la padrona di casa?

Il tutto, manco a dirlo, riguarda i protagonisti del Trono Over. Questa volta al centro dello studio troviamo Graziano. Graziano è un volto noto al pubblico del piccolo schermo in quanto ha già preso parte al programma diversi anni fa ed ora è ritornato in studio per provare a trovare la donna della sua vita.

In un primo momento aveva provato ad iniziare una conoscenza con Ida, ma quest’ultima dopo qualche uscita ha voluto interrompere il tutto ed ora sta provando ad allargare la sua cerchia. Durante una delle sue ultime uscite, però, è successo l’impensabile.

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria censura tutto al Trono Over

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano al pubblico della rete quello che non vedranno mai sul piccolo schermo degli italiani. In quanto Maria De Filippi ha scelto di censurare ogni cosa poiché quello che è accaduto agli Elios non solo è di pessimo gusto, ma non è di certo un qualcosa da mandare in onda durante il primo pomeriggio di canale 5.

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, al centro dello studio c’era Graziano. Quest’ultimo ha iniziato a conoscere una dama del programma, il suo nome non è nato, ed ha rivelato che dopo l’uscita sono saliti in macchina e che lei ha iniziato a togliersi tutti i vestiti di dosso scegliendo di lasciarvi le sue mutande come ricordo.

Graziano non solo ha scelto di raccontare il tutto in studio, ha perfino scelto di fotografare il tutto in modo tale da avere delle prove della sua versione dei fatti. Prove che voleva mostrare a Gianni Sperti per dimostrare quanto fosse buono e sincero.

La dama, ovviamente presente in studio, non ci sta e si alza per dargli un ceffone. Il clima in studio è teso e Maria De Filippi non apprezza in alcun modo quello che sta accadendo. Tant’è che avvisa che questa parte non andrà mai in onda, vista la mancanza di eleganza del protagonista del parterre maschile.

A Uomini e Donne non era mai successo prima un episodio del genere e speriamo non riaccada in futuro che un uomo scelga di comportarsi in questo modo.