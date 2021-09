Royal Family: Harry e Meghan, la prima uscita in pubblico

I Duchi di Sussex, Harry e Meghan, hanno vissuto la loro prima uscita ufficiale da quando hanno lasciato il Regno Unito: tutti i dettagli

Harry e Meghan sono probabilmente la coppia più famosa del mondo. I due Duchi di Sussex riescono a far discutere ogni volta che rilasciano una dichiarazione o un’intervista. Sono sempre al centro delle attenzioni di tutti i tabloid inglesi. E non solo, esistono tantissimi siti specializzati che si occupano della loro vita a 360 gradi.

Molte trasmissioni radiofoniche e televisive si occupano di questa coppia ogni giorno, descrivendo le loro attività e i loro progetti. Da quando l’ex stella di Hollywood e suo marito hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna, i riflettori puntati su di loro sono aumentati a dismisura. Centinaia di giornalisti hanno consumato fiumi di inchiostro per scrivere migliaia di articoli su di loro.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, triangolo e gelosie nella casa: un massaggio scatena tutto

Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito a causa delle lamentele dell’ex attrice di Suits, stufa di subire quotidianamente offese razziste da parte dei parenti di suo marito. Nel gennaio 2020, i Duchi di Sussex hanno deciso di spostarsi in una tenuta del Canada, dove però hanno avuto problemi legati alla loro privacy.

Successivamente si sono spostati negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Adesso Meghan ed Harry sono a New York e, anche stavolta, hanno attirato le attenzioni di tutti i reporter locali. E non solo! Vediamo insieme perché.

Ti potrebbe interessare anche – Viola come il mare, arriva l’annuncio ufficiale: la prima foto scatena i fan

Harry e Meghan, le loro attività nella Grande Mela

I Duchi di Sussex sono tornati a mostrarsi in pubblico. È accaduto nel corso del loro viaggio a New York, dove la coppia sta alloggiando nello stesso hotel nel quale alloggiava Diana Spencer quando si recava nella Grande Mela. Si tratta della prima uscita ufficiale in pubblico da quando hanno lasciato il Regno Unito.

Sabato 25 settembre i Duchi di Sussex hanno partecipato ad un evento per promuovere la vaccinazione contro il Covid-19. L’evento è stato organizzato per ribadire il concetto che i vaccini debbano essere somministrati anche a coloro che vivono in paesi meno sviluppati o che appartengono a classi sociali più povere.

La serata è stata organizzata all’interno di un festival musicale, il Global Citizen, che si tiene ogni anno a Central Park. L’ex attrice statunitense e suo marito sono da mesi impegnati in questo contesto, pronti sin dal primo momento a sostenere la campagna vaccinale in tutto il mondo, soprattutto nei paesi nei quali si vive in condizioni di maggior disagio.

Sullo stesso argomento – Royal Family: Meghan Markle, il dettaglio che nessuno ha notato

Se per Meghan si tratta della prima uscita ufficiale dopo l’addio alla Gran Bretagna, per Harry non è così. Il figlio del Principe Carlo e della Principessa del Galles, infatti, aveva già partecipato ai funerali di suo nonno, il Principe Filippo di Edinburgo, scomparso lo scorso 9 aprile 2021 a Windsor. Inoltre Harry ha anche partecipato all’inaugurazione di una statua dedicata a sua madre. Il monumento ricorda i sessanta anni dalla nascita di Diana Spencer.

Questo articolo è piaciuto molto ai nostri lettori – Le Principesse Selassiè rifatte? Le foto di com’erano e come sono

Da dove nasce la passione per New York City

New York City è una città che, da sempre, attira l’attenzione di milioni di turisti e curiosi. Si tratta di una città piena di attrazioni e di luoghi da visitare, ma è anche il centro economico degli Stati Uniti d’America. Per questo motivo, in questa grande città vivono tantissime persone che si sono trasferite lì per questioni legate alla loro professione. Non a caso è una delle città con il numero di abitanti maggiore di tutti gli Stati Uniti d’America. Gli abitanti di New York City, infatti, sono circa 8,5 milioni.

Ma perché interessa tanto ai membri della Royal Family? Perché Harry e Meghan sono andati fino alla costa est per portare a termine i loro progetti sui vaccini? La spiegazione è molto semplice: buona parte degli eventi di beneficenza avviene in questa città che, come già abbiamo sottolineato, è la capitale economica del paese. Le iniziative che riguardano ogni genere di aspetto economico, comprese quelle benefiche, hanno come sede principale questa città, perché è lì che si concentrano tutti gli interessi economici del paese.

Nel recente passato, altri membri della Famiglia Reale britannica sono stati a New York City. E sempre nello stesso albergo, il Carlyle Hotel, nell’Upper East Side. La Grande Mela ha ospitato il Principe del Galles, Carlo, che si è recato in questa città insieme alla sua seconda moglie, Camilla Shand. New York City ha accolto anche Kate e William alcuni anni fa. È evidente che questa città abbia qualcosa in grado di attirare le attenzioni di coloro che appartengono alle monarchie di tutto il mondo, perché in più occasioni abbiamo visto dei reali in giro per Manhattan o altri quartieri importanti di New York City.

Le ultime novità sulla Famiglia Reale britannica – Royal Family: Harry e Meghan, una decisione che ha sorpreso tutti

Ma la persona più importante, soprattutto per Harry, che ha frequentato spesso questa città era Diana Spencer, scomparsa in un tragico incidente il 31 agosto 1997. Dopo aver ottenuto il divorzio da Carlo, la Principessa del Popolo, come era soprannominata dai sudditi inglesi, ha viaggiato molto spesso negli Stati Uniti d’America, alloggiando sempre al Carlyle Hotel, in una delle suite che la struttura le metteva a disposizione. Ecco spiegato, dunque, il legame di Harry per questa città e proprio per questo albergo.