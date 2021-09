By

Matrimonio a prima vista è un programma amatissimo dal pubblico. Tutti gli appassionati della trasmissione ricorderanno Fabrizio e Annalisa. Ma che fine hanno fatto oggi?

In attesa della prossima edizione, Matrimonio a prima vista continua a mantenere vivo l’interesse del pubblico, soprattutto per scoprire che cosa hanno fatto le coppie che hanno partecipato al programma. Lo show è molto famoso: in esso alcuni perfetti sconosciuti vengono “combinati” da un algoritmo informatico, che ne studia la compatibilità di coppia.

In base a questo programma viene fuori la “coppia perfetta”, che senza conoscersi inizia a farlo sposandosi con un matrimonio vero e legalmente riconosciuto. Starà poi a loro, durante 5 settimane di convivenza, capire se l’algoritmo aveva ragione o ha preso un granchio. Al termine del periodo la coppia può decidere di proseguire la loro relazione o divorziare.

Leggi anche – Ricordate Andrea e Alessandra di Matrimonio a prima vista? Dopo il sì, scelta obbligata

Matrimonio a prima vista Italia, che fine ha fatto una delle coppie più “strane”

Tra le tante coppie che hanno partecipato, c’è quella formata da Fabrizio e Annalisa. Tra i due c’era una grande differenza di età, cosa che non ha inibito l’algoritmo. Questo perché lei aveva, sostanzialmente, indicato la preferenza per un uomo più grande di lei perché cercava stabilità e sicurezza. A Fabrizio la relazione con una donna non dispiaceva ed è così che è cominciata la loro storia.

Leggi anche – Matrimonio a prima vista Italia: un anno dopo il fatidico sì, il colpo di scena

Le cose all’inizio sembravano andare bene, tanto che tra i due scoppiò una grande passione. Però si trattava di un fuoco di paglia, visto che i due poi hanno subito deciso di divorziare. Paradossalmente, alla base del fallimento ci sarebbe proprio la differenza d’età, con perplessità soprattutto da parte di Annalisa. Proprio lei, attualmente, sembra stare insieme a un suo coetaneo.