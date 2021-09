Uomini e Donne, puntata del 27/09/21: Maria smaschera Ida e salta fuori Riccardo

A Uomini e Donne Maria De Filippi ha smascherato Ida Platano, tirando fuori un inedito retroscena sull’ex Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne è iniziato con il botto questa settimana. Si inizia subito con i protagonisti del Trono Over e si parla di Ida Platano. La migliore amica di Gemma Galgani sta continuando la sua conoscenza con il cavaliere Marcello. I due scelgono di uscire insieme e ci scappa anche un bacio. Lei dice di essere piuttosto presa da lui e per questo ha scelto di fargli delle coccole, dei grattini, ma non appena ha iniziato lui è crollato, addormentandosi.

Maria De Filippi lo difende, affermando che sta passando un periodo piuttosto stressante della sua vita, in cui è molto stressato dal lavoro e che sta facendo anche un trasloco e per questo motivo è particolarmente stanco. Lui conferma la versione della padrona di casa e prova rincuorare la dama, affermando che è davvero preso da lei e che fa parte del programma soltanto per conoscerla. Lei però non sembrerebbe molto convinta delle sue parole. Molto probabilmente perché ancora scottata dalla sua relazione con Riccardo Guarnieri.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: Maria Filippi furiosa, cacciato in diretta

Maria affronta Ida Platano a Uomini e Donne: il retroscena su Riccardo

Marcello, dopo quell’uscita, di averla provata a chiamare più volte, ma lei non avrebbe mai risposto. Lui è nervoso, non riesce nemmeno a parlare. Tant’è che ha perfino chiesto alla redazione un po’ di acqua perché impaurito di perderla. Ida però sospetta anche che lui abbia fatto finta di addormentarsi soltanto per non vivere di momenti di intimità con lei.

Lui ribadisce di essersi lasciato andare perché con lei si sentiva a casa ed è dispiaciuto nel sentirla dire che lei è rimasta delusa da quanto accaduto, ma era semplicemente stanco e nulla di più. Si è anche scusato per quanto accaduto. Ida continua a non credere alle sue parole. Marcello stanco si alza e lascia il suo posto. Tant’è che visibilmente provato e riesce a fatica a trattenere le lacrime.

Maria interviene e consiglia ad Ida di non rimanerci male per un episodio del genere, ma piuttosto di farsi una risata di fronte a quanto accaduto dopo la cena e consiglia a lui di riposarsi di più, perché sembra essere arrivato al limite delle sue forza. La conduttrice è convinta che la Platano stia facendo pagare a Marcello le colpe della fine della sua relazione con Riccardo.

LEGGI ANCHE –> Andrea Nicole, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età, rinascita dopo il dolore

I due sembrano aver chiarito. Interviene Armando Incarnato e ci tiene a precisare, vedendo la clip di presentazione, che nemmeno lui vuole uscire con lei, come ha specificato durante la scorsa puntata, e sospetta che lei stia facendo il tutto soltanto per avere maggiori dinamiche in studio.

Maria De Filippi difende Ida, affermando che ha preso un granchio. In quanto Ida era convinta che Marcello non fosse fisicamente attratta da lei e nemmeno voleva venire in puntata ed hanno dovuto convincerla loro. Gianni Sperti attacca Armando affermando che era lui a voler infangare lei. Il cavaliere sbotta e accusa l’opinionista di difenderla sempre e accusa la dama di essere ancora innamorata di Riccardo Guarnieri.

Si passa al Trono Classico, è il turno di Matteo. Maria fa scendere la sua corteggiatrice Ilaria, che sta conoscendo sia lui che Gioele.

Matteo, dopo la fine della scorsa puntata, chiede subito di vederla e le confida che se avesse saputo che lei sarebbe uscita anche con il suo collega, non sarebbe mai uscito con lei. In quanto non ha nessuna intenzione di voler condividere nulla con nessuno. Lei ha replicato che un’uscita è troppo poco per capire chi dei due frequentare e crede che lui la stia mettendo alle strette.

Lui sceglie di troncare la conoscenza con lei, soprattutto perché ha scoperto in puntata che lei ha accettato di uscire ancora una volta con Gioiele, ragazzo che lui ritiene essere totalmente diverso da lui e non capisce come possa essere interessata ad entrambi.

Gioele dice di pensarla come Matteo, ma continua ad uscire con Ilaria. Gianni lo accusa di essere costruito e di avere poco interesse nei confronti della ragazza, lui afferma che l’interesse al momento è ancora troppo poco per essere così infastidito ed è inoltre passato troppo poco tempo per poter decidere.

Si ritorna al Trono Over con Stefano e Angela. Quest’ultima racconta di come lui sia rimasta deluso da lei perchè ha ballato con Kerry durante la scorsa puntata. Il ballo in questione sarebbe stato così sensuale da infastidirlo, tanto da portarla fuori dallo studio per dirle che mai nessuna aveva osato tanto. Lui prende la parola e ciò che dice risulta piuttosto confusionario perché la redazione ha scelto di bipparne il contenuto, ma ha fatto intendere che lei ci ha abbia fisicamente provato con lui facendo indignare tutto lo studio per il comportamento cafone dimostrato.

Lei diventa una furia, dichiarando che lui è rimasto da lei soltanto per non pagare un taxi e di avergli anche offerto la cena. Lui afferma di non essere interessato a lei perchè è una donna aggressiva, ma quest’ultima ribatte di non esserlo e di non voler continuare nemmeno lei la conoscenza.